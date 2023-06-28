Соцопросы: в новую гордуму Екатеринбурга пройдут пять партий

28 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Подавляющее количество «списочных» мест должна взять «Единая Россия» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В новую гордуму Екатеринбурга пройдут пять партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Это следует из результатов опроса, проведенного в мае по заказу горадминистрации. Ими с URA.RU поделился источник, близкий к резиденции губернатора. Выборы намечены на 9—10 сентября. По партийным спискам разыграют 10 мест из 35. Новость по теме Мэру Екатеринбурга придумали образ на выборах Горожан опрашивали в мае. Количество респондентов — 4802. За «Единую Россию» готовы проголосовать 44,9% (у администраторов кампании задача минимум — 45-50%). По примерным подсчетам, партия получит шесть «списочных» мандатов. Рейтинг ЛДПР — 11,7%, КПРФ — 11,3%, СР — 8,4%, НЛ— 5,7% (эти партии могут получить по одному мандату), «Яблоко» — 1,1%. Заявили, что испортят бюллетень, 15,2%. Явка ожидается на уровне 27% (на выборах-2018 она было 26,6%). В нынешнем созыве гордумы представлены пять партий — ЕР, ЛДПР, КПРФ, СР и «Яблоко». Пять лет назад они получили 31,57%, 23,02%, 20,66%, 13,77%, 5,44% соответственно.

В новую гордуму Екатеринбурга пройдут пять партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Это следует из результатов опроса, проведенного в мае по заказу горадминистрации. Ими с URA.RU поделился источник, близкий к резиденции губернатора. Выборы намечены на 9—10 сентября. По партийным спискам разыграют 10 мест из 35. Горожан опрашивали в мае. Количество респондентов — 4802. За «Единую Россию» готовы проголосовать 44,9% (у администраторов кампании задача минимум — 45-50%). По примерным подсчетам, партия получит шесть «списочных» мандатов. Рейтинг ЛДПР — 11,7%, КПРФ — 11,3%, СР — 8,4%, НЛ— 5,7% (эти партии могут получить по одному мандату), «Яблоко» — 1,1%. Заявили, что испортят бюллетень, 15,2%. Явка ожидается на уровне 27% (на выборах-2018 она было 26,6%). В нынешнем созыве гордумы представлены пять партий — ЕР, ЛДПР, КПРФ, СР и «Яблоко». Пять лет назад они получили 31,57%, 23,02%, 20,66%, 13,77%, 5,44% соответственно.