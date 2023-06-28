В российских школах займутся трудовым воспитанием детей

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Труд полезен школьникам для изучения наук, сообщил Вячеслав Володин Фото:

Госдумой в первом чтении принят законопроект о возвращении «трудового воспитания» в российские школы. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Законопроект предлагает дополнить понятие «воспитание» ответственным отношением к труду.

«В школах будут воспитывать ответственное отношение к труду. Законопроект предлагает дополнить понятие „воспитание“ ответственным отношением к труду. Документ был внесен депутатами всех фракций», — указано на сайте Госдумы. Володин уточнил, что возвращения такого метода обучения просили и учителя, и родители.

По словам председателя, трудолюбие у ребенка полезно для изучения точных и гуманитарных наук. В рамках «трудового воспитания» ученики будут участвовать в активностях, которые подразумевают развитие трудолюбия. Они будут определены, учитывая образовательную программу. Также мероприятия будут отличаться в зависимости от возраста и психофизических способностей каждого школьника.

«Трудовое воспитание» уже хотели реализовать в России. Так, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова направляла законопроект в январе 2023 года, передает RT. Тогда привлекать к труду учеников хотели только с согласия родителей. Сейчас из законопроекта данный пункт вычеркнут.

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Госдумой в первом чтении принят законопроект о возвращении «трудового воспитания» в российские школы. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Законопроект предлагает дополнить понятие «воспитание» ответственным отношением к труду. «В школах будут воспитывать ответственное отношение к труду. Законопроект предлагает дополнить понятие „воспитание“ ответственным отношением к труду. Документ был внесен депутатами всех фракций», — указано на сайте Госдумы. Володин уточнил, что возвращения такого метода обучения просили и учителя, и родители. По словам председателя, трудолюбие у ребенка полезно для изучения точных и гуманитарных наук. В рамках «трудового воспитания» ученики будут участвовать в активностях, которые подразумевают развитие трудолюбия. Они будут определены, учитывая образовательную программу. Также мероприятия будут отличаться в зависимости от возраста и психофизических способностей каждого школьника. «Трудовое воспитание» уже хотели реализовать в России. Так, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова направляла законопроект в январе 2023 года, передает RT. Тогда привлекать к труду учеников хотели только с согласия родителей. Сейчас из законопроекта данный пункт вычеркнут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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