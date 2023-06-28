Путину подарили священную книгу мусульман. Видео

Путину подарили Коран во время поездки в Дагестан
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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин 28 июня прилетел в Дагестан Фото:

Во время поездки в Дагестан президенту РФ Владимиру Путину подарили Коран — священную книгу мусульман. Подарок российскому лидеру вручили в мечети Джума.

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«Это святыня для мусульман. И для всех других тоже является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе», — ответил Путин на подарок. Он подчеркнул, что неуважение религиозных чувств — преступление. Путин также пообещал придерживаться законодательных правил в вопросах религии. Трансляцию поездки вел телеканал «Россия 24».

28 июня полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам. Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал решение полиции неуместными.

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Во время поездки в Дагестан президенту РФ Владимиру Путину подарили Коран — священную книгу мусульман. Подарок российскому лидеру вручили в мечети Джума. «Это святыня для мусульман. И для всех других тоже является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе», — ответил Путин на подарок. Он подчеркнул, что неуважение религиозных чувств — преступление. Путин также пообещал придерживаться законодательных правил в вопросах религии. Трансляцию поездки вел телеканал «Россия 24». 28 июня полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам. Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал решение полиции неуместными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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