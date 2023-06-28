В ХМАО рухнули цены на загородные дома

В Сургуте загородные дома подешевели почти на 30%

29 июня 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Сургуте загородные дома подешевели почти на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе резко упала стоимость загородной недвижимости. К середине июня в Сургуте цены снизились почти на 30%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Restate. «В Сургуте средняя стоимость коттеджей и загородных домов составляет 4,1 миллиона рублей. Это на 28,7% меньше чем в начале лета, когда цена была более пяти миллионов», — следует из статистики портала. В Нижневартовске также наблюдается снижение стоимости загородной недвижимости. Однако падение цен менее резкое — 5,4%. При этом еще в начале лета в обоих городах отмечался рост стоимости частных домов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО вырос спрос на строительство загородных домов. В большинстве случаев здания строят из дерева. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, явление связано с удешевлением пиломатериалов.

В Ханты-Мансийском автономном округе резко упала стоимость загородной недвижимости. К середине июня в Сургуте цены снизились почти на 30%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Restate. «В Сургуте средняя стоимость коттеджей и загородных домов составляет 4,1 миллиона рублей. Это на 28,7% меньше чем в начале лета, когда цена была более пяти миллионов», — следует из статистики портала. В Нижневартовске также наблюдается снижение стоимости загородной недвижимости. Однако падение цен менее резкое — 5,4%. При этом еще в начале лета в обоих городах отмечался рост стоимости частных домов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО вырос спрос на строительство загородных домов. В большинстве случаев здания строят из дерева. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, явление связано с удешевлением пиломатериалов.