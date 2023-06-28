28 июня 2023

В ХМАО рухнули цены на загородные дома

В Сургуте загородные дома подешевели почти на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В Сургуте загородные дома подешевели почти на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко упала стоимость загородной недвижимости. К середине июня в Сургуте цены снизились почти на 30%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Restate.

«В Сургуте средняя стоимость коттеджей и загородных домов составляет 4,1 миллиона рублей. Это на 28,7% меньше чем в начале лета, когда цена была более пяти миллионов», — следует из статистики портала.

В Нижневартовске также наблюдается снижение стоимости загородной недвижимости. Однако падение цен менее резкое — 5,4%. При этом еще в начале лета в обоих городах отмечался рост стоимости частных домов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО вырос спрос на строительство загородных домов. В большинстве случаев здания строят из дерева. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, явление связано с удешевлением пиломатериалов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе резко упала стоимость загородной недвижимости. К середине июня в Сургуте цены снизились почти на 30%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Restate. «В Сургуте средняя стоимость коттеджей и загородных домов составляет 4,1 миллиона рублей. Это на 28,7% меньше чем в начале лета, когда цена была более пяти миллионов», — следует из статистики портала. В Нижневартовске также наблюдается снижение стоимости загородной недвижимости. Однако падение цен менее резкое — 5,4%. При этом еще в начале лета в обоих городах отмечался рост стоимости частных домов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО вырос спрос на строительство загородных домов. В большинстве случаев здания строят из дерева. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, явление связано с удешевлением пиломатериалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...