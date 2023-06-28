В ХМАО выставили на продажу королевский пентхаус с шестью комнатами. Фото

29 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Пентхаус с шестью комнатами продают за 21 миллион рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нефтеюганске продают двухэтажный элитный пентхаус с шестью комнатами за 21 миллион рублей. В апартаментах выполнен ремонт в королевском стиле с позолотой и фресками. «Шикарная двухуровневая квартира в центре города, состоящая из 6 комнат ищет новых хозяев. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле art-deco. Стены оклеены обоями с шелкографией, две стены украшены фреской, установленные двери и лестничный марш, выполненные на заказ», — говорится в публикации сервиса «Домклик». Квартира обставлена дизайнерской мебелью и бытовой техникой, которая достанется будущему владельцу. Кроме основных комнат, жилье оборудовано собственной каминной. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.

В Нефтеюганске продают двухэтажный элитный пентхаус с шестью комнатами за 21 миллион рублей. В апартаментах выполнен ремонт в королевском стиле с позолотой и фресками. «Шикарная двухуровневая квартира в центре города, состоящая из 6 комнат ищет новых хозяев. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле art-deco. Стены оклеены обоями с шелкографией, две стены украшены фреской, установленные двери и лестничный марш, выполненные на заказ», — говорится в публикации сервиса «Домклик». Квартира обставлена дизайнерской мебелью и бытовой техникой, которая достанется будущему владельцу. Кроме основных комнат, жилье оборудовано собственной каминной. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.