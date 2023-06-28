28 июня 2023

В ХМАО выставили на продажу королевский пентхаус с шестью комнатами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентхаус с шестью комнатами продают за 21 миллион рублей Фото:

В Нефтеюганске продают двухэтажный элитный пентхаус с шестью комнатами за 21 миллион рублей. В апартаментах выполнен ремонт в королевском стиле с позолотой и фресками.

«Шикарная двухуровневая квартира в центре города, состоящая из 6 комнат ищет новых хозяев. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле art-deco. Стены оклеены обоями с шелкографией, две стены украшены фреской, установленные двери и лестничный марш, выполненные на заказ», — говорится в публикации сервиса «Домклик».

Квартира обставлена дизайнерской мебелью и бытовой техникой, которая достанется будущему владельцу. Кроме основных комнат, жилье оборудовано собственной каминной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.

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В Нефтеюганске продают двухэтажный элитный пентхаус с шестью комнатами за 21 миллион рублей. В апартаментах выполнен ремонт в королевском стиле с позолотой и фресками. «Шикарная двухуровневая квартира в центре города, состоящая из 6 комнат ищет новых хозяев. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле art-deco. Стены оклеены обоями с шелкографией, две стены украшены фреской, установленные двери и лестничный марш, выполненные на заказ», — говорится в публикации сервиса «Домклик». Квартира обставлена дизайнерской мебелью и бытовой техникой, которая достанется будущему владельцу. Кроме основных комнат, жилье оборудовано собственной каминной. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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