В Нефтеюганске продают двухэтажный элитный пентхаус с шестью комнатами за 21 миллион рублей. В апартаментах выполнен ремонт в королевском стиле с позолотой и фресками.
«Шикарная двухуровневая квартира в центре города, состоящая из 6 комнат ищет новых хозяев. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле art-deco. Стены оклеены обоями с шелкографией, две стены украшены фреской, установленные двери и лестничный марш, выполненные на заказ», — говорится в публикации сервиса «Домклик».
Квартира обставлена дизайнерской мебелью и бытовой техникой, которая достанется будущему владельцу. Кроме основных комнат, жилье оборудовано собственной каминной.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте продают элитный дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.