29 июня 2023

В Челябинске появится новое пространство для молодежи «Моя территория». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, зрители, молодежь
В пространстве молодые люди смогут общаться, проходить обучения и играть в настольные игры Фото:

В Челябинске на проспекте Победы появится площадка для творческих встреч «Моя территория». В новом пространстве, которое является вторым таким в городе, молодые люди будут играть в настольные игры, общаться и проходить обучение, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начинаем работу над созданием второго в городе пространства для молодежи „Моя территория“. Оно будет расположено по адресу проспект Победы, 126. Так же, как и на первой площадке в ТРК „Фокус“, старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в аэрохоккей, настольный футбол, а также заниматься с репетиторами, психологами», — цитирует мэра Котову ее пресс-служба.

Творческие площадки будут организованы и для самых маленьких гостей, и жителей Челябинска. Все услуги будут оказываться бесплатно. Проект реализуется благодаря усилиям администрации Челябинска, руководства Челябинской области и Федерального агентства по делам молодежи.

Это будет второе подобное пространство в городе, первая территория появилась в ТРК «Фокус»
Это будет второе подобное пространство в городе, первая территория появилась в ТРК «Фокус»
Фото:
Пространство будет расположено по адресу проспект Победы, 126
Пространство будет расположено по адресу проспект Победы, 126
Фото:
Старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в аэрохоккей, настольный футбол, а также заниматься с репетиторами, психологами
Старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в аэрохоккей, настольный футбол, а также заниматься с репетиторами, психологами
Фото:
Для самых маленьких также будут организованы творческие площадки
Для самых маленьких также будут организованы творческие площадки
Фото:
Все услуги будут оказываться бесплатно
Все услуги будут оказываться бесплатно
Фото:

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В Челябинске на проспекте Победы появится площадка для творческих встреч «Моя территория». В новом пространстве, которое является вторым таким в городе, молодые люди будут играть в настольные игры, общаться и проходить обучение, сообщили в пресс-службе мэрии. «Начинаем работу над созданием второго в городе пространства для молодежи „Моя территория“. Оно будет расположено по адресу проспект Победы, 126. Так же, как и на первой площадке в ТРК „Фокус“, старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в аэрохоккей, настольный футбол, а также заниматься с репетиторами, психологами», — цитирует мэра Котову ее пресс-служба. Творческие площадки будут организованы и для самых маленьких гостей, и жителей Челябинска. Все услуги будут оказываться бесплатно. Проект реализуется благодаря усилиям администрации Челябинска, руководства Челябинской области и Федерального агентства по делам молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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