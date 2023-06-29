В пространстве молодые люди смогут общаться, проходить обучения и играть в настольные игры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на проспекте Победы появится площадка для творческих встреч «Моя территория». В новом пространстве, которое является вторым таким в городе, молодые люди будут играть в настольные игры, общаться и проходить обучение, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начинаем работу над созданием второго в городе пространства для молодежи „Моя территория“. Оно будет расположено по адресу проспект Победы, 126. Так же, как и на первой площадке в ТРК „Фокус“, старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в аэрохоккей, настольный футбол, а также заниматься с репетиторами, психологами», — цитирует мэра Котову ее пресс-служба.

Творческие площадки будут организованы и для самых маленьких гостей, и жителей Челябинска. Все услуги будут оказываться бесплатно. Проект реализуется благодаря усилиям администрации Челябинска, руководства Челябинской области и Федерального агентства по делам молодежи.

Это будет второе подобное пространство в городе, первая территория появилась в ТРК «Фокус» Фото: администрация г. Челябинск

Пространство будет расположено по адресу проспект Победы, 126 Фото: администрация г. Челябинск

Старшеклассники, студенты и молодые родители смогут общаться, играть в аэрохоккей, настольный футбол, а также заниматься с репетиторами, психологами Фото: администрация г. Челябинск

Для самых маленьких также будут организованы творческие площадки Фото: администрация г. Челябинск