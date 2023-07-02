02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

ОБЭП проверяет чиновника, которого прочат в вице-мэры Нижневартовска. Инсайд

В Нижневартовске ОБЭП проводит проверку исполняющего обязанности вице-мэра по соцполитике Федоруса
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки, подпись документа, мужские руки
Силовиков заинтересовали траты Федоруса на дорогое хобби Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ОБЭП проводит проверку в отношении начальника управления спорта Александра Федоруса, исполняющего на данный момент обязанности вице-мэра по социальной политики. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Исполняющий обязанности зама главы города по соцполитике Федорус привлек внимание силовиков после появления компрометирующего видео в подконтрольном местному „авторитетному бизнесмену“ Александру Петерману блоге „Дорогая Айгуль“. Авторы ролика обвинили чиновника в том, что он живет не по средствам, и обратились в ОБЭП с просьбой проверить его на коррупцию. В отношении Федоруса начата проверка», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, полицию заинтересовала информация о тратах Федоруса на удостоверение частного пилота, которое, как заявила блогер Айгуль Хисматова, обошлось в 800 тысяч рублей при доходах менее 200 тысяч в месяц. «Также силовики обратили внимание на строительство элитного особняка и расходы на полеты, в том числе возможное приобретение самолета за десятки миллионов рублей. Из-за коррупционного шлейфа шансы на то, что Федоруса назначат замом главы Нижневартовска по соцполитике, стремительно тают», — считает информатор.

Источник в силовых структурах города подтвердил проведение обыска. По его словам, ОБЭП «действительно отреагировал на видеоролик». В УМВД по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) ОБЭП проводит проверку в отношении начальника управления спорта Александра Федоруса, исполняющего на данный момент обязанности вице-мэра по социальной политики. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Исполняющий обязанности зама главы города по соцполитике Федорус привлек внимание силовиков после появления компрометирующего видео в подконтрольном местному „авторитетному бизнесмену“ Александру Петерману блоге „Дорогая Айгуль“. Авторы ролика обвинили чиновника в том, что он живет не по средствам, и обратились в ОБЭП с просьбой проверить его на коррупцию. В отношении Федоруса начата проверка», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, полицию заинтересовала информация о тратах Федоруса на удостоверение частного пилота, которое, как заявила блогер Айгуль Хисматова, обошлось в 800 тысяч рублей при доходах менее 200 тысяч в месяц. «Также силовики обратили внимание на строительство элитного особняка и расходы на полеты, в том числе возможное приобретение самолета за десятки миллионов рублей. Из-за коррупционного шлейфа шансы на то, что Федоруса назначат замом главы Нижневартовска по соцполитике, стремительно тают», — считает информатор. Источник в силовых структурах города подтвердил проведение обыска. По его словам, ОБЭП «действительно отреагировал на видеоролик». В УМВД по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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