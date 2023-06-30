30 июня 2023

В Прикамье из-за погибшей чайки объявили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, птицы, чайки
Карантин введен на отдельной территории Соликамского городского округа Фото:

В Соликамском городском округе (Пермский край) из-за погибшей чайки установили карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщается в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края.

«На реке Усолка, в районе зоны отдыха „Соляна верста“ была обнаружена мертвая чайка. После проверки материала в Пермском ветеринарном диагностическом центре был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим установлен карантин на отдельной территории округа», — сообщается на сайте министерства.

Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения заболевания. Также владельцев домашней птицы предупредили, что во избежание заноса инфекции следует безвыгульно содержать птицу, без доступа грызунов и использовать для кормления термически обработанные корма.

Ранее URA.RU писало, что в Добрянском округе (Пермский край) второй раз за июнь ввели карантин по бешенству животных. Неблагополучными территориями являются садоводческие товарищества «Мичуринец» и «Геофизик», а также часть поселка Полазна.

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В Соликамском городском округе (Пермский край) из-за погибшей чайки установили карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщается в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «На реке Усолка, в районе зоны отдыха „Соляна верста“ была обнаружена мертвая чайка. После проверки материала в Пермском ветеринарном диагностическом центре был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим установлен карантин на отдельной территории округа», — сообщается на сайте министерства. Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения заболевания. Также владельцев домашней птицы предупредили, что во избежание заноса инфекции следует безвыгульно содержать птицу, без доступа грызунов и использовать для кормления термически обработанные корма. Ранее URA.RU писало, что в Добрянском округе (Пермский край) второй раз за июнь ввели карантин по бешенству животных. Неблагополучными территориями являются садоводческие товарищества «Мичуринец» и «Геофизик», а также часть поселка Полазна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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