В Прикамье из-за погибшей чайки объявили карантин

01 июля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Карантин введен на отдельной территории Соликамского городского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамском городском округе (Пермский край) из-за погибшей чайки установили карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщается в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «На реке Усолка, в районе зоны отдыха „Соляна верста“ была обнаружена мертвая чайка. После проверки материала в Пермском ветеринарном диагностическом центре был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим установлен карантин на отдельной территории округа», — сообщается на сайте министерства. Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения заболевания. Также владельцев домашней птицы предупредили, что во избежание заноса инфекции следует безвыгульно содержать птицу, без доступа грызунов и использовать для кормления термически обработанные корма. Ранее URA.RU писало, что в Добрянском округе (Пермский край) второй раз за июнь ввели карантин по бешенству животных. Неблагополучными территориями являются садоводческие товарищества «Мичуринец» и «Геофизик», а также часть поселка Полазна.

В Соликамском городском округе (Пермский край) из-за погибшей чайки установили карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщается в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «На реке Усолка, в районе зоны отдыха „Соляна верста“ была обнаружена мертвая чайка. После проверки материала в Пермском ветеринарном диагностическом центре был обнаружен высокопатогенный грипп птиц. В связи с этим установлен карантин на отдельной территории округа», — сообщается на сайте министерства. Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения заболевания. Также владельцев домашней птицы предупредили, что во избежание заноса инфекции следует безвыгульно содержать птицу, без доступа грызунов и использовать для кормления термически обработанные корма. Ранее URA.RU писало, что в Добрянском округе (Пермский край) второй раз за июнь ввели карантин по бешенству животных. Неблагополучными территориями являются садоводческие товарищества «Мичуринец» и «Геофизик», а также часть поселка Полазна.