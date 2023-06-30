30 июня 2023

В Екатеринбурге водитель врезался в светофор и сбил пешехода из-за эпилепсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Из-за приступа эпилепсии водитель врезался в светофор и наехал на пешехода Фото:

В Екатеринбурге водитель Hyundai почувствовал приступ эпилепсии за рулем, из-за чего он врезался в светофор и сбил пешехода с собакой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Автомобиль Hyundai ехал улице Мамина-Сибиряка в сторону Ленина. На перекрестке Мамина-Сибиряка — Первомайская водителю стало плохо за рулем из-за эпилепсии, он допустил наезд на светофор, пешехода и собаку», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла утром 1 июля. В ГИБДД призвали водителей в случае недомогания отложить поездку, а если стало плохо за рулем советуют остановить автомобиль.

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В Екатеринбурге водитель Hyundai почувствовал приступ эпилепсии за рулем, из-за чего он врезался в светофор и сбил пешехода с собакой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Автомобиль Hyundai ехал улице Мамина-Сибиряка в сторону Ленина. На перекрестке Мамина-Сибиряка — Первомайская водителю стало плохо за рулем из-за эпилепсии, он допустил наезд на светофор, пешехода и собаку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла утром 1 июля. В ГИБДД призвали водителей в случае недомогания отложить поездку, а если стало плохо за рулем советуют остановить автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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