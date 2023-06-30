В Екатеринбурге водитель врезался в светофор и сбил пешехода из-за эпилепсии

Из-за приступа эпилепсии водитель врезался в светофор и наехал на пешехода
В Екатеринбурге водитель Hyundai почувствовал приступ эпилепсии за рулем, из-за чего он врезался в светофор и сбил пешехода с собакой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Автомобиль Hyundai ехал улице Мамина-Сибиряка в сторону Ленина. На перекрестке Мамина-Сибиряка — Первомайская водителю стало плохо за рулем из-за эпилепсии, он допустил наезд на светофор, пешехода и собаку», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла утром 1 июля. В ГИБДД призвали водителей в случае недомогания отложить поездку, а если стало плохо за рулем советуют остановить автомобиль.
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