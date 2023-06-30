30 июня 2023

Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Обстоятельства гибели женщины выясняют следователи Фото:

В Челябинске под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Победы найдено тело 40-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером у дома №392 на проспекте Победы был найден труп женщины 1983 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, погибшая в день гибели находилась на 12 этаже этого дома», — рассказал источник URA.RU.

Обстоятельства гибели женщины устанавливают следователи. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области.

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В Челябинске под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Победы найдено тело 40-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Вечером у дома №392 на проспекте Победы был найден труп женщины 1983 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, погибшая в день гибели находилась на 12 этаже этого дома», — рассказал источник URA.RU. Обстоятельства гибели женщины устанавливают следователи. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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