Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Челябинске

Обстоятельства гибели женщины выясняют следователи
В Челябинске под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Победы найдено тело 40-летней женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Вечером у дома №392 на проспекте Победы был найден труп женщины 1983 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, погибшая в день гибели находилась на 12 этаже этого дома», — рассказал источник URA.RU.
Обстоятельства гибели женщины устанавливают следователи. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области.
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