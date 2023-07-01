Спикер парламента Грузии обиделся на Зеленского из-за Georgian Airways

Спикер парламента Грузии Папуашвили: санкции Зеленского против Georgian Airways несправедливы
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Папуашвили счел введение санкций тяжелым решением Фото:

Санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа. На фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил Папуашвили, его слова цитирует ТАСС.

Ранее Georgian Airways сообщила о возобновлении рейсов в Россию с конца мая 2023 года. Зеленский, в свою очередь, ввел ограничения на срок в 10 лет против сотен юридических лиц в число которых попала и Georgian Airways, передает МК. Ее основатель Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые ввел президент Украины против авиакомпании.

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Санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа. На фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил Папуашвили, его слова цитирует ТАСС. Ранее Georgian Airways сообщила о возобновлении рейсов в Россию с конца мая 2023 года. Зеленский, в свою очередь, ввел ограничения на срок в 10 лет против сотен юридических лиц в число которых попала и Georgian Airways, передает МК. Ее основатель Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые ввел президент Украины против авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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