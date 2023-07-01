Спикер парламента Грузии обиделся на Зеленского из-за Georgian Airways

Санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа. На фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил Папуашвили, его слова цитирует ТАСС.
Ранее Georgian Airways сообщила о возобновлении рейсов в Россию с конца мая 2023 года. Зеленский, в свою очередь, ввел ограничения на срок в 10 лет против сотен юридических лиц в число которых попала и Georgian Airways, передает МК. Ее основатель Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые ввел президент Украины против авиакомпании.
Санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа. На фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил Папуашвили, его слова цитирует ТАСС. Ранее Georgian Airways сообщила о возобновлении рейсов в Россию с конца мая 2023 года. Зеленский, в свою очередь, ввел ограничения на срок в 10 лет против сотен юридических лиц в число которых попала и Georgian Airways, передает МК. Ее основатель Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые ввел президент Украины против авиакомпании.