Спикер парламента Грузии обиделся на Зеленского из-за Georgian Airways Спикер парламента Грузии Папуашвили: санкции Зеленского против Georgian Airways несправедливы 01 июля 2023 в 23:32 Размер текста - 17 + Папуашвили счел введение санкций тяжелым решением Фото: Московец Илья © URA.RU Санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа. На фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил Папуашвили, его слова цитирует ТАСС. Ранее Georgian Airways сообщила о возобновлении рейсов в Россию с конца мая 2023 года. Зеленский, в свою очередь, ввел ограничения на срок в 10 лет против сотен юридических лиц в число которых попала и Georgian Airways, передает МК . Ее основатель Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые ввел президент Украины против авиакомпании. Санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа. На фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», — заявил Папуашвили, его слова цитирует ТАСС. Ранее Georgian Airways сообщила о возобновлении рейсов в Россию с конца мая 2023 года. Зеленский, в свою очередь, ввел ограничения на срок в 10 лет против сотен юридических лиц в число которых попала и Georgian Airways, передает МК. Ее основатель Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые ввел президент Украины против авиакомпании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям