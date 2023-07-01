Ирина Текслер отметила связь поколений, которая формируется на таких мероприятиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила Бажовский фестиваль, который прошел в селе Демарино. Она отметила, что мероприятие соединяет поколения через народные традиции.

«За время своего существования фестиваль уже успел стать визитной карточкой Южного Урала. […] Я очень рада, что люди помнят и чтут народные традиции, ремесла, творчество, передают эти знания новым поколениям. Наша общая история и многогранная культура делают нас сильными и сплоченными», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе с 30 июня по 2 июля. Музыкальными хедлайнерами стали коллективы «Ариэль», «Цветень» и «Малахит».

Фото Людмилы Ковалевой/telegram-канал Ирины Текслер

Фото Людмилы Ковалевой/telegram-канал Ирины Текслер