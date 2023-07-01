01 июля 2023
30 июня 2023

Супруга челябинского губернатора Текслера побывала на Бажовском фестивале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер отметила связь поколений, которая формируется на таких мероприятиях Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила Бажовский фестиваль, который прошел в селе Демарино. Она отметила, что мероприятие соединяет поколения через народные традиции.

«За время своего существования фестиваль уже успел стать визитной карточкой Южного Урала. […] Я очень рада, что люди помнят и чтут народные традиции, ремесла, творчество, передают эти знания новым поколениям. Наша общая история и многогранная культура делают нас сильными и сплоченными», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе с 30 июня по 2 июля. Музыкальными хедлайнерами стали коллективы «Ариэль», «Цветень» и «Малахит».

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила Бажовский фестиваль, который прошел в селе Демарино. Она отметила, что мероприятие соединяет поколения через народные традиции. «За время своего существования фестиваль уже успел стать визитной карточкой Южного Урала. […] Я очень рада, что люди помнят и чтут народные традиции, ремесла, творчество, передают эти знания новым поколениям. Наша общая история и многогранная культура делают нас сильными и сплоченными», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе с 30 июня по 2 июля. Музыкальными хедлайнерами стали коллективы «Ариэль», «Цветень» и «Малахит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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