В Нижневартовске ищут пенсионера в вязаной шапке, который нуждается в медицинской помощи. Фото

02 июля 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Пожилого мужчину ищут родственники с 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ищут Юнира Арсланова 1957 года рождения, который нуждается в медицинской помощи. На голове у него была вязаная шапочка. Об этом сообщил поисковый отряд «АЗИМУТ» в социальных сетях. «Пропал Юнира Арсланова 1957 года рождения. Мужчина не выходит на связь с 30 июня. Ушел из дома по адресу улица Северная, 9. На вид ему 65-66 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые. Потерявшийся был одет в черные классические брюки, темные кросcовки, вязаную шапочку. На лице у него усы», — пишет поисковый отряд «АЗИМУТ» в социальных сетях «ВКонтакте». Поиски мужчины организовали в ночь с 2 на 3 июля. Добровольцы в 21:45 отправились в лес, чтобы обойти ближайшую местность. Если кто-то его увидит, то просят позвонить по номеру +7 (992) 357-17-27 Лиса (Татьяна) или по телефону горячей линии отряда +7 (800) 700-86-77. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе на месторождении пропал вахтовик. Историю о его исчезновение корреспонденту URA.RU сообщила падчерица. По мнению девушки, работодатель никак не заинтересован в предоставлении помощи. Фото: поисковый отряд «АЗИМУТ»

В Нижневартовске (ХМАО) ищут Юнира Арсланова 1957 года рождения, который нуждается в медицинской помощи. На голове у него была вязаная шапочка. Об этом сообщил поисковый отряд «АЗИМУТ» в социальных сетях. «Пропал Юнира Арсланова 1957 года рождения. Мужчина не выходит на связь с 30 июня. Ушел из дома по адресу улица Северная, 9. На вид ему 65-66 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые. Потерявшийся был одет в черные классические брюки, темные кросcовки, вязаную шапочку. На лице у него усы», — пишет поисковый отряд «АЗИМУТ» в социальных сетях «ВКонтакте». Поиски мужчины организовали в ночь с 2 на 3 июля. Добровольцы в 21:45 отправились в лес, чтобы обойти ближайшую местность. Если кто-то его увидит, то просят позвонить по номеру +7 (992) 357-17-27 Лиса (Татьяна) или по телефону горячей линии отряда +7 (800) 700-86-77. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе на месторождении пропал вахтовик. Историю о его исчезновение корреспонденту URA.RU сообщила падчерица. По мнению девушки, работодатель никак не заинтересован в предоставлении помощи.