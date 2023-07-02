РИАН: посла США Трейси заметили подающей знаки Кремлю

Посла Соединенных Штатов в России Линн Трейси заметили на балконе дома посла Великобритании напротив Кремля. При этом на фотографиях она выглядит так, будто подает какие-то знаки в сторону московской крепости. Фотографии посла сделал житель Москвы и поделился ими с прессой.
«На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины», — рассказал автор фотографий РИА Новости.
Ранее Сенат США утвердил в качестве посла в России Линн Трейси. Депутат Госдумы РФ Олег Морозов заявлял, что истинная цель присутствия Трейси в России — это дестабилизация. Депутат считает, что профессиональные навыки посла окажутся брошены на продвижение повестки, которая будет ослаблять страну.
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