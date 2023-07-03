Шеф свердловской полиции выбил для подчиненных на севере новые кабинеты. Фото

03 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Александр Мешков посетил север области в минувшие выходные Фото предоставлено В. Н. Горелых Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился предоставить полицейским новые помещения. Это произошло во время его осмотра Гаринского и Сосьвинского ОВД вместе с начальником ГУ МВД Александром Мешковым в минувшие выходные. «Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетив оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части. По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения», — сообщил URA.RU представитель главка МВД Валерий Горелых. Мешков, в свою очередь, по возвращении в Екатеринбург дал несколько поручений тыловой службе «об оказании помощи проверенным территориальным ОВД», добавил Горелых. Поездка была приурочена к 400-летию Гарей. На место делегация прибыла на вертолете «МИ-8» Фото предоставлено В. Н. Горелых

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился предоставить полицейским новые помещения. Это произошло во время его осмотра Гаринского и Сосьвинского ОВД вместе с начальником ГУ МВД Александром Мешковым в минувшие выходные. «Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетив оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части. По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения», — сообщил URA.RU представитель главка МВД Валерий Горелых. Мешков, в свою очередь, по возвращении в Екатеринбург дал несколько поручений тыловой службе «об оказании помощи проверенным территориальным ОВД», добавил Горелых. Поездка была приурочена к 400-летию Гарей.