Шеф свердловской полиции выбил для подчиненных на севере новые кабинеты. Фото

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Александр Мешков посетил север области в минувшие выходные
Александр Мешков посетил север области в минувшие выходные

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился предоставить полицейским новые помещения. Это произошло во время его осмотра Гаринского и Сосьвинского ОВД вместе с начальником ГУ МВД Александром Мешковым в минувшие выходные.

«Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетив оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части. По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения», — сообщил URA.RU представитель главка МВД Валерий Горелых.

Мешков, в свою очередь, по возвращении в Екатеринбург дал несколько поручений тыловой службе «об оказании помощи проверенным территориальным ОВД», добавил Горелых. Поездка была приурочена к 400-летию Гарей.

На место делегация прибыла на вертолете «МИ-8»
На место делегация прибыла на вертолете «МИ-8»

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился предоставить полицейским новые помещения. Это произошло во время его осмотра Гаринского и Сосьвинского ОВД вместе с начальником ГУ МВД Александром Мешковым в минувшие выходные. «Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетив оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части. По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения», — сообщил URA.RU представитель главка МВД Валерий Горелых. Мешков, в свою очередь, по возвращении в Екатеринбург дал несколько поручений тыловой службе «об оказании помощи проверенным территориальным ОВД», добавил Горелых. Поездка была приурочена к 400-летию Гарей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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