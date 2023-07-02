В пермской реке обнаружена массовая гибель рыбы. Фото

03 июля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Массовая гибель рыбы в Нытве ранее произошла весной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В реке Нытва (Пермский край) местный жители засняли массовую гибель рыб, которые лежат вдоль берега. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые считают, что речные животные умерли из-за аномальной жары. «Опять наверно от жары», «Природа всему виной», — пишут пользователи. Другие винят во всем предприятия, которые сбрасывают отходы в реку: «Завод что-то скидывает. Надо там концы искать», «Самое настоящее вредительство». URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Это не первый случай массовой гибели рыбы в Нытве. На подобную аномалию жители обратили внимание весной 2023 года. Одной из причин могло стать резкое повышение температуры и снижение уровня воды, посчитали эксперты. Некоторые комментаторы винят в массовой гибели рыб аномальную жару «Подслушано Нытва» в vk.com

В реке Нытва (Пермский край) местный жители засняли массовую гибель рыб, которые лежат вдоль берега. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые считают, что речные животные умерли из-за аномальной жары. «Опять наверно от жары», «Природа всему виной», — пишут пользователи. Другие винят во всем предприятия, которые сбрасывают отходы в реку: «Завод что-то скидывает. Надо там концы искать», «Самое настоящее вредительство». URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Это не первый случай массовой гибели рыбы в Нытве. На подобную аномалию жители обратили внимание весной 2023 года. Одной из причин могло стать резкое повышение температуры и снижение уровня воды, посчитали эксперты.