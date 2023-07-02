02 июля 2023

В пермской реке обнаружена массовая гибель рыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыба, сазан
Массовая гибель рыбы в Нытве ранее произошла весной Фото:

В реке Нытва (Пермский край) местный жители засняли массовую гибель рыб, которые лежат вдоль берега. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые считают, что речные животные умерли из-за аномальной жары. «Опять наверно от жары», «Природа всему виной», — пишут пользователи. Другие винят во всем предприятия, которые сбрасывают отходы в реку: «Завод что-то скидывает. Надо там концы искать», «Самое настоящее вредительство». URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

Это не первый случай массовой гибели рыбы в Нытве. На подобную аномалию жители обратили внимание весной 2023 года. Одной из причин могло стать резкое повышение температуры и снижение уровня воды, посчитали эксперты.

Некоторые комментаторы винят в массовой гибели рыб аномальную жару
Некоторые комментаторы винят в массовой гибели рыб аномальную жару

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В реке Нытва (Пермский край) местный жители засняли массовую гибель рыб, которые лежат вдоль берега. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Подслушано Нытва» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые считают, что речные животные умерли из-за аномальной жары. «Опять наверно от жары», «Природа всему виной», — пишут пользователи. Другие винят во всем предприятия, которые сбрасывают отходы в реку: «Завод что-то скидывает. Надо там концы искать», «Самое настоящее вредительство». URA.RU направило запрос в Росприроднадзор Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Это не первый случай массовой гибели рыбы в Нытве. На подобную аномалию жители обратили внимание весной 2023 года. Одной из причин могло стать резкое повышение температуры и снижение уровня воды, посчитали эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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