03 июля 2023

Пользователи Twitter назвали качество Путина, которому важно научиться Западу

Пользователи Twitter предложили Западу поучиться у Путина уважению к священным писаниям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Пользователи Twitter восхитились качеству Путина Фото:

Западу стоит поучиться у президента РФ Владимира Путина уважению к священным писаниям. Так пользователи Twitter прокомментировали заявление представителя РФ о том, что неуважение к Корану является преступлением. Так Путин высказался после того, как 28 июня полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам.

«Он прав. Запад должен у него поучиться», — отметил Sword в комментариях под видео с заявлением Путина, которое американский журналист Джексон Хинкл выложил в Twitter. «Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — высказался Sanusi_BSoro. «Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России», — отметил Sultan. «Президент Путин защищает все религии и это закреплено в их конституции», — уточнил MaryMacElveen.

Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме. Он подчеркнул, что в России неуважение к Корану является преступлением «в отличие от некоторых других стран». После этого во время поездки в Дагестан президенту России подарили священную книгу.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западу стоит поучиться у президента РФ Владимира Путина уважению к священным писаниям. Так пользователи Twitter прокомментировали заявление представителя РФ о том, что неуважение к Корану является преступлением. Так Путин высказался после того, как 28 июня полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам. «Он прав. Запад должен у него поучиться», — отметил Sword в комментариях под видео с заявлением Путина, которое американский журналист Джексон Хинкл выложил в Twitter. «Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — высказался Sanusi_BSoro. «Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России», — отметил Sultan. «Президент Путин защищает все религии и это закреплено в их конституции», — уточнил MaryMacElveen. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме. Он подчеркнул, что в России неуважение к Корану является преступлением «в отличие от некоторых других стран». После этого во время поездки в Дагестан президенту России подарили священную книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...