Пользователи Twitter назвали качество Путина, которому важно научиться Западу

Пользователи Twitter предложили Западу поучиться у Путина уважению к священным писаниям

04 июля 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter восхитились качеству Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западу стоит поучиться у президента РФ Владимира Путина уважению к священным писаниям. Так пользователи Twitter прокомментировали заявление представителя РФ о том, что неуважение к Корану является преступлением. Так Путин высказался после того, как 28 июня полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам. «Он прав. Запад должен у него поучиться», — отметил Sword в комментариях под видео с заявлением Путина, которое американский журналист Джексон Хинкл выложил в Twitter. «Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — высказался Sanusi_BSoro. «Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России», — отметил Sultan. «Президент Путин защищает все религии и это закреплено в их конституции», — уточнил MaryMacElveen. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме. Он подчеркнул, что в России неуважение к Корану является преступлением «в отличие от некоторых других стран». После этого во время поездки в Дагестан президенту России подарили священную книгу.

Западу стоит поучиться у президента РФ Владимира Путина уважению к священным писаниям. Так пользователи Twitter прокомментировали заявление представителя РФ о том, что неуважение к Корану является преступлением. Так Путин высказался после того, как 28 июня полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам. «Он прав. Запад должен у него поучиться», — отметил Sword в комментариях под видео с заявлением Путина, которое американский журналист Джексон Хинкл выложил в Twitter. «Великий лидер! Он знает, как сохранить страну единой», — высказался Sanusi_BSoro. «Я не ошибся, когда выбрал сторону Путина и России», — отметил Sultan. «Президент Путин защищает все религии и это закреплено в их конституции», — уточнил MaryMacElveen. Ранее Путин жестко отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме. Он подчеркнул, что в России неуважение к Корану является преступлением «в отличие от некоторых других стран». После этого во время поездки в Дагестан президенту России подарили священную книгу.