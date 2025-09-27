Володин раскрыл, как Путин принимает решения

Володин: Путин принимает решения исключительно в интересах граждан и страны
Путин принимает решения исключительно в интересах страны, заявил Володин
Путин принимает решения исключительно в интересах страны, заявил Володин Фото:

Президент РФ Владимир Путин принимает решения исключительно в интересах граждан и страны. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия должна принимать решения исключительно в своих интересах и в интересах своих граждан, именно так и поступает президент Владимир Путин», — заявил Володин. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия строит свою внутреннюю и внешнюю политику исходя из принципов равноправия, неделимости безопасности и учета интересов граждан. На заседаниях Совета безопасности президент отмечал приоритет политико-дипломатических методов для решения международных вопросов и необходимость защищать интересы страны перед лицом любых угроз.

