Зеленский начал экстренно укреплять границу с Беларусью после переброски ЧВК «Вагнер»

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Владимир Зеленский провел совещание с главами украинских силовых ведомств Фото:
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Киев будет укреплять границу с Беларусью после переброски в республику бойцов ЧВК «Вагнер». Такое решение принято на совещании президента Украины Владимира Зеленского с главами силовых ведомств страны. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.

«Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. По решению главкома ВСУ Валерия Залужного <…> выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ 24 июня был отправлен в Беларусь вместе со своими бойцами. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал своим главным страхом атаку бойцов «Вагнера» со стороны республики.

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Киев будет укреплять границу с Беларусью после переброски в республику бойцов ЧВК «Вагнер». Такое решение принято на совещании президента Украины Владимира Зеленского с главами силовых ведомств страны. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале. «Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. По решению главкома ВСУ Валерия Залужного <…> выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — сообщил Владимир Зеленский. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ 24 июня был отправлен в Беларусь вместе со своими бойцами. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал своим главным страхом атаку бойцов «Вагнера» со стороны республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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