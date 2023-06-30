Зеленский начал экстренно укреплять границу с Беларусью после переброски ЧВК «Вагнер»

Киев будет укреплять границу с Беларусью после переброски в республику бойцов ЧВК «Вагнер». Такое решение принято на совещании президента Украины Владимира Зеленского с главами силовых ведомств страны. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.
«Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. По решению главкома ВСУ Валерия Залужного <…> выполнить комплекс мер по усилению этого направления», —
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ 24 июня был отправлен в Беларусь вместе со своими бойцами. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал своим главным страхом атаку бойцов «Вагнера» со стороны республики.
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