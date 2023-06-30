Зеленский начал экстренно укреплять границу с Беларусью после переброски ЧВК «Вагнер» 30 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский провел совещание с главами украинских силовых ведомств Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев будет укреплять границу с Беларусью после переброски в республику бойцов ЧВК «Вагнер». Такое решение принято на совещании президента Украины Владимира Зеленского с главами силовых ведомств страны. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале. «Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. По решению главкома ВСУ Валерия Залужного <…> выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — сообщил Владимир Зеленский. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ 24 июня был отправлен в Беларусь вместе со своими бойцами. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал своим главным страхом атаку бойцов «Вагнера» со стороны республики. Киев будет укреплять границу с Беларусью после переброски в республику бойцов ЧВК «Вагнер». Такое решение принято на совещании президента Украины Владимира Зеленского с главами силовых ведомств страны. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале. «Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. По решению главкома ВСУ Валерия Залужного <…> выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — сообщил Владимир Зеленский. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин после неудачного мятежа в РФ 24 июня был отправлен в Беларусь вместе со своими бойцами. Главком ВСУ Валерий Залужный назвал своим главным страхом атаку бойцов «Вагнера» со стороны республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям