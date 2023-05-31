Белорусские пограничники вербуют украинцев борщом. Видео

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Еда за 1000 в ресторане "БарБорис". Екатеринбург, суп, борщ, еда
Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ Фото:

Белорусские пограничники пытаются переманить украинских сотрудников пограничной службы с помощью борща, заявляя, что борщи из Украины и Белоруссии являются «соседями» и предлагая попробовать суп из Республики. Однако украинцы не согласились с таким заявлением, сказав, что белорусский борщ больше похож на русские щи.

Пограничники на украинско-белорусской границе через громкоговоритель пустили запись, которая гласит, что супы из обеих стран — «соседи» и «родственники», и в Европе подобных блюд нет. «Когда вам будет не с чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете», — говорится в сообщении от белорусских пограничников, передает telegram-канал «Политика страны».

Украинские сотрудники погранслужбы не согласились с таким заявлением. По их словам белорусский борщ больше похож на «русские щи». Также пограничники заявили, что они «не рабы», чтобы есть борщ из Белоруссии, написали в telegram-канале.

Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали о провокации с украинской стороны. По словам начальника Управления погранконтроля, украинцы показывали оскорбительные жесты и угрожали оружием, напоминает Life.

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Белорусские пограничники пытаются переманить украинских сотрудников пограничной службы с помощью борща, заявляя, что борщи из Украины и Белоруссии являются «соседями» и предлагая попробовать суп из Республики. Однако украинцы не согласились с таким заявлением, сказав, что белорусский борщ больше похож на русские щи. Пограничники на украинско-белорусской границе через громкоговоритель пустили запись, которая гласит, что супы из обеих стран — «соседи» и «родственники», и в Европе подобных блюд нет. «Когда вам будет не с чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете», — говорится в сообщении от белорусских пограничников, передает telegram-канал «Политика страны». Украинские сотрудники погранслужбы не согласились с таким заявлением. По их словам белорусский борщ больше похож на «русские щи». Также пограничники заявили, что они «не рабы», чтобы есть борщ из Белоруссии, написали в telegram-канале. Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали о провокации с украинской стороны. По словам начальника Управления погранконтроля, украинцы показывали оскорбительные жесты и угрожали оружием, напоминает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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