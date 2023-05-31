Белорусские пограничники вербуют украинцев борщом. Видео

31 мая 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Белорусские пограничники пытаются переманить украинских сотрудников пограничной службы с помощью борща, заявляя, что борщи из Украины и Белоруссии являются «соседями» и предлагая попробовать суп из Республики. Однако украинцы не согласились с таким заявлением, сказав, что белорусский борщ больше похож на русские щи. Пограничники на украинско-белорусской границе через громкоговоритель пустили запись, которая гласит, что супы из обеих стран — «соседи» и «родственники», и в Европе подобных блюд нет. «Когда вам будет не с чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете», — говорится в сообщении от белорусских пограничников, передает telegram-канал «Политика страны». Украинские сотрудники погранслужбы не согласились с таким заявлением. По их словам белорусский борщ больше похож на «русские щи». Также пограничники заявили, что они «не рабы», чтобы есть борщ из Белоруссии, написали в telegram-канале. Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали о провокации с украинской стороны. По словам начальника Управления погранконтроля, украинцы показывали оскорбительные жесты и угрожали оружием, напоминает Life .

Белорусские пограничники пытаются переманить украинских сотрудников пограничной службы с помощью борща, заявляя, что борщи из Украины и Белоруссии являются «соседями» и предлагая попробовать суп из Республики. Однако украинцы не согласились с таким заявлением, сказав, что белорусский борщ больше похож на русские щи. Пограничники на украинско-белорусской границе через громкоговоритель пустили запись, которая гласит, что супы из обеих стран — «соседи» и «родственники», и в Европе подобных блюд нет. «Когда вам будет не с чего готовить борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете», — говорится в сообщении от белорусских пограничников, передает telegram-канал «Политика страны». Украинские сотрудники погранслужбы не согласились с таким заявлением. По их словам белорусский борщ больше похож на «русские щи». Также пограничники заявили, что они «не рабы», чтобы есть борщ из Белоруссии, написали в telegram-канале. Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали о провокации с украинской стороны. По словам начальника Управления погранконтроля, украинцы показывали оскорбительные жесты и угрожали оружием, напоминает Life.