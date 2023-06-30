Главком ВСУ Залужный испугался удара ЧВК «Вагнер» из Беларуси 30 июня 2023 в 15:38 Размер текста - 17 + Валерий Залужный заявил, что ЧВК «Вагнер» не единственная угроза для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси своим главным страхом. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. «У меня много страхов, и „Вагнер“ среди них», — заявил Залужный в беседе с американской газетой. По его словам, главная задача Киева — это подготовка к худшему сценарию. Залужный отметил, что ЧВК «Вагнер» — это не единственная угроза для бойцов ВСУ. «Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова», — заявил он. Ранее сообщалось, что в Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Однако президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о начале стройки. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси своим главным страхом. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. «У меня много страхов, и „Вагнер“ среди них», — заявил Залужный в беседе с американской газетой. По его словам, главная задача Киева — это подготовка к худшему сценарию. Залужный отметил, что ЧВК «Вагнер» — это не единственная угроза для бойцов ВСУ. «Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова», — заявил он. Ранее сообщалось, что в Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Однако президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о начале стройки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям