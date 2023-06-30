Главком ВСУ Залужный испугался удара ЧВК «Вагнер» из Беларуси

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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Валерий Залужный заявил, что ЧВК «Вагнер» не единственная угроза для Украины Фото:
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси своим главным страхом. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

«У меня много страхов, и „Вагнер“ среди них», — заявил Залужный в беседе с американской газетой. По его словам, главная задача Киева — это подготовка к худшему сценарию.

Залужный отметил, что ЧВК «Вагнер» — это не единственная угроза для бойцов ВСУ. «Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Однако президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о начале стройки.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси своим главным страхом. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post. «У меня много страхов, и „Вагнер“ среди них», — заявил Залужный в беседе с американской газетой. По его словам, главная задача Киева — это подготовка к худшему сценарию. Залужный отметил, что ЧВК «Вагнер» — это не единственная угроза для бойцов ВСУ. «Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова», — заявил он. Ранее сообщалось, что в Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК «Вагнер». Однако президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о начале стройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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