Челябинец получил срок за хранение пороха в память об отце

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Взрывчатое вещество мужчина нашел в сарае и присвоил себе Фото:

Житель поселка Приморский Агаповского района Челябинской области получил пять лет условно за хранение почти 100 граммов пороха в память об отце-охотнике. Об этом сообщили в пресс-службе Агаповского райсуда.

«Житель поселка Приморский нашел в сарае металлическую банку, в которой находился пироксилиновый бездымный порох заводского изготовления массой 98,95 граммов, относящийся к метательным взрывчатым веществам и при определенных условиях (в замкнутом объеме) пригодный к производству взрыва. Он решил присвоить его себе, используя в качестве мотива память об умершем отце, являвшегося охотником. Используя принцип частичного сложения наказаний, окончательно подсудимому было определено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно», — сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда добавили, что мужчина положил банку с порохом в комод собственного дома, а затем предложил подарить соседу. На судебном заседании вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

«Совершенное подсудимым преступление, квалифицированное по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, а преступление по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ относится к категории особо тяжких преступлений. Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что в Чебаркуле подпольного оружейника отправили на пять лет в колонию строгого режима. В момент задержания в августе 2022 года у организатора подполья были изъяты два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и килограмм пороха.

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Житель поселка Приморский Агаповского района Челябинской области получил пять лет условно за хранение почти 100 граммов пороха в память об отце-охотнике. Об этом сообщили в пресс-службе Агаповского райсуда. «Житель поселка Приморский нашел в сарае металлическую банку, в которой находился пироксилиновый бездымный порох заводского изготовления массой 98,95 граммов, относящийся к метательным взрывчатым веществам и при определенных условиях (в замкнутом объеме) пригодный к производству взрыва. Он решил присвоить его себе, используя в качестве мотива память об умершем отце, являвшегося охотником. Используя принцип частичного сложения наказаний, окончательно подсудимому было определено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно», — сообщили в пресс-службе суда. В пресс-службе суда добавили, что мужчина положил банку с порохом в комод собственного дома, а затем предложил подарить соседу. На судебном заседании вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. «Совершенное подсудимым преступление, квалифицированное по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, а преступление по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ относится к категории особо тяжких преступлений. Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда. Ранее стало известно, что в Чебаркуле подпольного оружейника отправили на пять лет в колонию строгого режима. В момент задержания в августе 2022 года у организатора подполья были изъяты два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и килограмм пороха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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