22 мая 2023

Задержанного ФСБ подпольного челябинского оружейника отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Мужчину на пять лет отправили в колонию строгого режима Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) подпольного оружейника отправили на пять лет в колонию строгого режима. Как сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе УФСБ по региону, сотрудники ведомства задержали мужчину в августе 2022 года.

«Суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России («Незаконное приобретение взрывчатых веществ»), ч.1 ст. 222 УК России (Незаконные хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов»), ч. 1 ст. 223 УК России («Незаконное изготовление оружия»). Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В момент задержания в августе 2022 года у организатора подполья были изъяты два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и килограмм пороха. Он изготавливал оружие в своем гараже. Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ.

В 2023 году сотрудники УФСБ по региону ликвидирована деятельность четырех подпольных оружейных мастерских. В них придавали охолощенному оружию боевые свойства.

Из незаконного оборота изъято два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и килограмм пороха
Из незаконного оборота изъято два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и килограмм пороха
Фото:

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В Чебаркуле (Челябинская область) подпольного оружейника отправили на пять лет в колонию строгого режима. Как сообщили URA.RU 19 мая в пресс-службе УФСБ по региону, сотрудники ведомства задержали мужчину в августе 2022 года. «Суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России («Незаконное приобретение взрывчатых веществ»), ч.1 ст. 222 УК России (Незаконные хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов»), ч. 1 ст. 223 УК России («Незаконное изготовление оружия»). Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В момент задержания в августе 2022 года у организатора подполья были изъяты два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и килограмм пороха. Он изготавливал оружие в своем гараже. Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ. В 2023 году сотрудники УФСБ по региону ликвидирована деятельность четырех подпольных оружейных мастерских. В них придавали охолощенному оружию боевые свойства.
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