Пермяк угнал автомобиль, а потом продал его бывшему владельцу

05 июля 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Угонщик смог убедить бывшего владельца, что новый собственник решил перепродать машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верещагино (Пермский край) местный житель приобрел авто, которое угнали у него в первый день покупки. Укравший машину злоумышленник обманом смог продать ее прежнему владельцу по меньшей цене, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что обвиняемый, обнаружив автомобиль без присмотра, похитил его и в этот же день продал прежнему владельцу», — говорится на сайте. Угонщик смог убедить, что новый владелец разочаровался в покупке и решил перепродать авто. Потерпевший приобрел автомобиль ВАЗ-21083 с рук у местного жителя. Во время первой поездки машина заглохла, и новый автовладелец решил, что у нее закончился бензин. Он направился пешком в сторону автозаправки, оставив транспорт на дороге, где его и нашел угонщик. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Дело направлено в суд для рассмотрения.

В Верещагино (Пермский край) местный житель приобрел авто, которое угнали у него в первый день покупки. Укравший машину злоумышленник обманом смог продать ее прежнему владельцу по меньшей цене, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что обвиняемый, обнаружив автомобиль без присмотра, похитил его и в этот же день продал прежнему владельцу», — говорится на сайте. Угонщик смог убедить, что новый владелец разочаровался в покупке и решил перепродать авто. Потерпевший приобрел автомобиль ВАЗ-21083 с рук у местного жителя. Во время первой поездки машина заглохла, и новый автовладелец решил, что у нее закончился бензин. Он направился пешком в сторону автозаправки, оставив транспорт на дороге, где его и нашел угонщик. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Дело направлено в суд для рассмотрения.