В Екатеринбурге продают элитную квартиру в африканском стиле за 50 млн рублей. Фото

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Экскурсия по ЖК "Форум-сити". Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, forum city, форум сити, жк forum city
В Екатеринбурге продается элитная квартира за 51 млн рублей Фото:

В центре Екатеринбурга в премиальном ЖК «Антарес» выставили на продажу квартиру с африканским интерьером за 51 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Avito».

«Интерьер квартиры выполнен по дизайн-проекту. Напольное покрытие: в гостиной — массивный паркет палисандр (Малазия); в комнатах — пробковое покрытие (Испания, Португалия). В санузле и ванной установлены: умный унитаз ТОТО (Япония), ванна Riho (Чехия), унитаз-биде Villeroy&Boch, все смесители и инсталляции — Италия, керамическая плитка и керамический гранит — Porcelanosa. В гостиной установлен биокамин», — сказано в объявлении. Квартира находится на 18 этаже, ее площадь составляет 176 квадратных метров. Стоимость 51,9 млн рублей.

На закрытой придомовой территории расположены детская и футбольно-баскетбольная площадки. Также у жителей жилого комплекса есть свой выход в парк Зеленой Рощи.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за 89 млн рублей продают квартиру в здании завода 1884 года. Общая площадь жилья составляет 240 квадратных метров.

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В центре Екатеринбурга в премиальном ЖК «Антарес» выставили на продажу квартиру с африканским интерьером за 51 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Avito». «Интерьер квартиры выполнен по дизайн-проекту. Напольное покрытие: в гостиной — массивный паркет палисандр (Малазия); в комнатах — пробковое покрытие (Испания, Португалия). В санузле и ванной установлены: умный унитаз ТОТО (Япония), ванна Riho (Чехия), унитаз-биде Villeroy&Boch, все смесители и инсталляции — Италия, керамическая плитка и керамический гранит — Porcelanosa. В гостиной установлен биокамин», — сказано в объявлении. Квартира находится на 18 этаже, ее площадь составляет 176 квадратных метров. Стоимость 51,9 млн рублей. На закрытой придомовой территории расположены детская и футбольно-баскетбольная площадки. Также у жителей жилого комплекса есть свой выход в парк Зеленой Рощи. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за 89 млн рублей продают квартиру в здании завода 1884 года. Общая площадь жилья составляет 240 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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