В Екатеринбурге продается элитная квартира за 51 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Екатеринбурга в премиальном ЖК «Антарес» выставили на продажу квартиру с африканским интерьером за 51 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Avito».

«Интерьер квартиры выполнен по дизайн-проекту. Напольное покрытие: в гостиной — массивный паркет палисандр (Малазия); в комнатах — пробковое покрытие (Испания, Португалия). В санузле и ванной установлены: умный унитаз ТОТО (Япония), ванна Riho (Чехия), унитаз-биде Villeroy&Boch, все смесители и инсталляции — Италия, керамическая плитка и керамический гранит — Porcelanosa. В гостиной установлен биокамин», — сказано в объявлении. Квартира находится на 18 этаже, ее площадь составляет 176 квадратных метров. Стоимость 51,9 млн рублей.

На закрытой придомовой территории расположены детская и футбольно-баскетбольная площадки. Также у жителей жилого комплекса есть свой выход в парк Зеленой Рощи.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге за 89 млн рублей продают квартиру в здании завода 1884 года. Общая площадь жилья составляет 240 квадратных метров.