20 июня 2023

В Екатеринбурге продают квартиру элитного здания 1884 года за 89 млн рублей. Фото

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День защиты детей в ЖК «Макаровский». Екатеринбург, жк макаровский, ресторан, большой грузинский
В элитном здании ЖК «Макаровский» 1884 года постройки продают квартиру за 89 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу за 89 млн рублей квартиру площадью 240 квадратных метров, которая находится в элитном здании 1884 года. Дом является частью жилого комплекса «Макаровский». Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Четырехкомнатная квартира площадью 240 квадратных метров, расположенная в историческом доме премиум-класса 1884 года постройки. В квартире высокие потолки — 3,3 метра, кирпичные стены толщиной 1,2 метра. Дизайнерский ремонт выполнен в стиле лофт, а кухня сделана на заказ в салоне Derebas Wood, установлена премиальная шведская бытовая техника ASKO», — сказано в сообщение. Отреставрированное здание является частью ЖК «Макаровский». За такое жилье владелец установил цену в 89 млн рублей.

Для автовладельцев предусмотрен двухуровневый паркинг, место в котором входит в стоимость квартиры. Также на территории комплекса обустроены места для отдыха, детские площадки, два спортивных корта и веревочный парк.

Ранее в Екатеринбурге поставили на продажу премиальный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Жилье общей площадью 444 квадратных метров оценили в 110 млн рублей.

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В Екатеринбурге выставили на продажу за 89 млн рублей квартиру площадью 240 квадратных метров, которая находится в элитном здании 1884 года. Дом является частью жилого комплекса «Макаровский». Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Четырехкомнатная квартира площадью 240 квадратных метров, расположенная в историческом доме премиум-класса 1884 года постройки. В квартире высокие потолки — 3,3 метра, кирпичные стены толщиной 1,2 метра. Дизайнерский ремонт выполнен в стиле лофт, а кухня сделана на заказ в салоне Derebas Wood, установлена премиальная шведская бытовая техника ASKO», — сказано в сообщение. Отреставрированное здание является частью ЖК «Макаровский». За такое жилье владелец установил цену в 89 млн рублей. Для автовладельцев предусмотрен двухуровневый паркинг, место в котором входит в стоимость квартиры. Также на территории комплекса обустроены места для отдыха, детские площадки, два спортивных корта и веревочный парк. Ранее в Екатеринбурге поставили на продажу премиальный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Жилье общей площадью 444 квадратных метров оценили в 110 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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