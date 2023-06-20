В Екатеринбурге выставили на продажу за 89 млн рублей квартиру площадью 240 квадратных метров, которая находится в элитном здании 1884 года. Дом является частью жилого комплекса «Макаровский». Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Четырехкомнатная квартира площадью 240 квадратных метров, расположенная в историческом доме премиум-класса 1884 года постройки. В квартире высокие потолки — 3,3 метра, кирпичные стены толщиной 1,2 метра. Дизайнерский ремонт выполнен в стиле лофт, а кухня сделана на заказ в салоне Derebas Wood, установлена премиальная шведская бытовая техника ASKO», — сказано в сообщение. Отреставрированное здание является частью ЖК «Макаровский». За такое жилье владелец установил цену в 89 млн рублей.
Для автовладельцев предусмотрен двухуровневый паркинг, место в котором входит в стоимость квартиры. Также на территории комплекса обустроены места для отдыха, детские площадки, два спортивных корта и веревочный парк.
Ранее в Екатеринбурге поставили на продажу премиальный дом с зимним садом, верандой и прудом с карпами. Жилье общей площадью 444 квадратных метров оценили в 110 млн рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.