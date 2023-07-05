В украинских медиа завирусился слух о проблемах в работе «Мотовилихинских заводов»

05 июля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

«Мотовилихинские заводы» продолжают выполнять гособоронзаказ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ и паблики активно распространяют информацию о том, что в работе «Мотовилихинских заводов» появились серьезные проблемы, которые могут привести к остановке производства. Руководитель пресс-центра предприятия Евгений Цвет в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию. «С молотка уйдут имущество и земли обанкротившегося производственного объединения «Мотовилихинские заводы», — пишет украинское СМИ УНИАН. По одной из версий, это приведет к остановке производства. «Предприятие работает, выполняет гособоронзаказ», — сказал Евгений Цвет. Это выяснилось в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. У завода действительно есть некоторые проблемы. Его имущество выставили на продажу, а члена совета директоров Юрия Медведюка объявили в розыск. Однако предприятие продолжает стабильно работать. «Мотовилихинские заводы» являются единственными в России производителем ракетных систем залпового огня «Град» и «Смерч».

Украинские СМИ и паблики активно распространяют информацию о том, что в работе «Мотовилихинских заводов» появились серьезные проблемы, которые могут привести к остановке производства. Руководитель пресс-центра предприятия Евгений Цвет в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию. «С молотка уйдут имущество и земли обанкротившегося производственного объединения «Мотовилихинские заводы», — пишет украинское СМИ УНИАН. По одной из версий, это приведет к остановке производства. «Предприятие работает, выполняет гособоронзаказ», — сказал Евгений Цвет. Это выяснилось в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. У завода действительно есть некоторые проблемы. Его имущество выставили на продажу, а члена совета директоров Юрия Медведюка объявили в розыск. Однако предприятие продолжает стабильно работать. «Мотовилихинские заводы» являются единственными в России производителем ракетных систем залпового огня «Град» и «Смерч».