05 июля 2023

В Пермском крае возникли проблемы при постановке допризывников на воинский учет

© Служба новостей «URA.RU»
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, призыв, военкомат, призывная комиссия, воинский учет
Военкоматы не получили от УК и ТСЖ информацию о допризывниках Фото:

В Пермском крае управляющие организации не предоставляют в военкоматы информацию о допризывниках для их постановки на воинский учет. Об этом говорится в письме министерства территориальной безопасности края (имеется в распоряжении URA.RU), направленного в администрацию Чусовского городского округа. В письме сказано, что данная информация в ведомство поступила от военного комиссариата Пермского края.

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«Организации (учреждения), осуществляющие эксплуатацию жилых помещений, не предоставляют списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет», — говорится в письме. Также отмечается, что краевой военкомат попросил минздрав Прикамья направить в территории 50 врачей для проведения медкомиссий из-за нехватки в местных медучреждениях специалистов.

Глава минтербезопасности Прикамья Виктор Батмазов отказался комментировать URA.RU информацию, которая содержится в письме, сказав, что находится в отпуске. Получить оперативный комментарий в военкомате края агентству не удалось. Источник информагентства пояснил, что управляющие организации «с 2019 года не обязаны передавать в военкоматы информацию о гражданах допризывного возраста».

URA.RU рассказывало, что в текущем году порядка семи тысяч допризывников в Пермском крае отправят на учебные сборы по военной подготовке. Сборы продлятся в течение пяти дней.

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В Пермском крае управляющие организации не предоставляют в военкоматы информацию о допризывниках для их постановки на воинский учет. Об этом говорится в письме министерства территориальной безопасности края (имеется в распоряжении URA.RU), направленного в администрацию Чусовского городского округа. В письме сказано, что данная информация в ведомство поступила от военного комиссариата Пермского края. «Организации (учреждения), осуществляющие эксплуатацию жилых помещений, не предоставляют списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет», — говорится в письме. Также отмечается, что краевой военкомат попросил минздрав Прикамья направить в территории 50 врачей для проведения медкомиссий из-за нехватки в местных медучреждениях специалистов. Глава минтербезопасности Прикамья Виктор Батмазов отказался комментировать URA.RU информацию, которая содержится в письме, сказав, что находится в отпуске. Получить оперативный комментарий в военкомате края агентству не удалось. Источник информагентства пояснил, что управляющие организации «с 2019 года не обязаны передавать в военкоматы информацию о гражданах допризывного возраста». URA.RU рассказывало, что в текущем году порядка семи тысяч допризывников в Пермском крае отправят на учебные сборы по военной подготовке. Сборы продлятся в течение пяти дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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