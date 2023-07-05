В Пермском крае возникли проблемы при постановке допризывников на воинский учет

06 июля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Военкоматы не получили от УК и ТСЖ информацию о допризывниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае управляющие организации не предоставляют в военкоматы информацию о допризывниках для их постановки на воинский учет. Об этом говорится в письме министерства территориальной безопасности края (имеется в распоряжении URA.RU), направленного в администрацию Чусовского городского округа. В письме сказано, что данная информация в ведомство поступила от военного комиссариата Пермского края. Новость по теме Кто и какие данные будет передавать в военкоматы «Организации (учреждения), осуществляющие эксплуатацию жилых помещений, не предоставляют списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет», — говорится в письме. Также отмечается, что краевой военкомат попросил минздрав Прикамья направить в территории 50 врачей для проведения медкомиссий из-за нехватки в местных медучреждениях специалистов. Глава минтербезопасности Прикамья Виктор Батмазов отказался комментировать URA.RU информацию, которая содержится в письме, сказав, что находится в отпуске. Получить оперативный комментарий в военкомате края агентству не удалось. Источник информагентства пояснил, что управляющие организации «с 2019 года не обязаны передавать в военкоматы информацию о гражданах допризывного возраста». URA.RU рассказывало, что в текущем году порядка семи тысяч допризывников в Пермском крае отправят на учебные сборы по военной подготовке. Сборы продлятся в течение пяти дней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае управляющие организации не предоставляют в военкоматы информацию о допризывниках для их постановки на воинский учет. Об этом говорится в письме министерства территориальной безопасности края (имеется в распоряжении URA.RU), направленного в администрацию Чусовского городского округа. В письме сказано, что данная информация в ведомство поступила от военного комиссариата Пермского края. «Организации (учреждения), осуществляющие эксплуатацию жилых помещений, не предоставляют списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет», — говорится в письме. Также отмечается, что краевой военкомат попросил минздрав Прикамья направить в территории 50 врачей для проведения медкомиссий из-за нехватки в местных медучреждениях специалистов. Глава минтербезопасности Прикамья Виктор Батмазов отказался комментировать URA.RU информацию, которая содержится в письме, сказав, что находится в отпуске. Получить оперативный комментарий в военкомате края агентству не удалось. Источник информагентства пояснил, что управляющие организации «с 2019 года не обязаны передавать в военкоматы информацию о гражданах допризывного возраста». URA.RU рассказывало, что в текущем году порядка семи тысяч допризывников в Пермском крае отправят на учебные сборы по военной подготовке. Сборы продлятся в течение пяти дней.