В Екатеринбурге коллега умершего сотрудника Ozon рассказал о его гибели

Коллега умершего сотрудника Ozon в Екатеринбурге: работник начал заболевать в течении недели
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, машина скорой помощи, скорая помошь
Сотрудник Ozon начал заражаться инфекцией в течении недели, рассказал его коллега Фото:
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Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Сотрудники Ozon в Екатеринбурге начали заболевать менингококковой инфекцией в течении недели. Об этом рассказал коллега умершего сотрудника компании Рахат.

«Один человек умер от инфекции в больнице, проживал в хостеле. Умер мужчина. Я видел его. Он здесь болел. Работники начали заболевать в течении недели», — передает слова Рахата telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

В екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксировали вспышку менингита. Сотрудники компании проходят вакцинацию. К расследованию причины вспышки инфекции подключились сотрудники Роспотребнадзора. Полная информация о распространении менингита среди работников Ozon в материалах URA.RU.

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Сотрудники Ozon в Екатеринбурге начали заболевать менингококковой инфекцией в течении недели. Об этом рассказал коллега умершего сотрудника компании Рахат. «Один человек умер от инфекции в больнице, проживал в хостеле. Умер мужчина. Я видел его. Он здесь болел. Работники начали заболевать в течении недели», — передает слова Рахата telegram-канал «РЕН ТВ|Новости». В екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксировали вспышку менингита. Сотрудники компании проходят вакцинацию. К расследованию причины вспышки инфекции подключились сотрудники Роспотребнадзора. Полная информация о распространении менингита среди работников Ozon в материалах URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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