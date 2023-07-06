В Екатеринбурге коллега умершего сотрудника Ozon рассказал о его гибели

Сотрудники Ozon в Екатеринбурге начали заболевать менингококковой инфекцией в течении недели. Об этом рассказал коллега умершего сотрудника компании Рахат.
«Один человек умер от инфекции в больнице, проживал в хостеле. Умер мужчина. Я видел его. Он здесь болел. Работники начали заболевать в течении недели», — передает слова Рахата telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
В екатеринбургском распределительном центре Ozon зафиксировали вспышку менингита. Сотрудники компании проходят вакцинацию. К расследованию причины вспышки инфекции подключились сотрудники Роспотребнадзора. Полная информация о распространении менингита среди работников Ozon в материалах URA.RU.
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