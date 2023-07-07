В Челябинске коттеджи подешевели на полмиллиона

08 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость коттеджей в Челябинске в конце июня составила 9 млн 860 тыс рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске снизились цены на дома и коттеджи. За последние три месяца с марта по июнь 2023 года их стоимость в среднем уменьшилась на полмиллиона рублей, указано в данных, опубликованных на популярном сайте о недвижимости. «Средняя стоимость коттеджей в Челябинске на 29 июня 2023 года составила 9 миллионов 860 тысяч рублей. При этом 23 марта цена благоустроенных просторных частных домов была на уровне 10 миллионов 402 тысячи рублей. Стоимость в среднем снизилась на 542 тысячи 112 рублей (- 5,78%)», — сообщается на сайте Restate. При этом цены на земельные участки в Челябинске за указанный период выросли. Сейчас стоимость земли за сотку составляет 136 тысяч 925 рублей. Ранее в Челябинске резко выросли цены на вторичное жилье. В апреле—июне 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1% и составила почти 68 тысяч рублей за квадратный метр.

В Челябинске снизились цены на дома и коттеджи. За последние три месяца с марта по июнь 2023 года их стоимость в среднем уменьшилась на полмиллиона рублей, указано в данных, опубликованных на популярном сайте о недвижимости. «Средняя стоимость коттеджей в Челябинске на 29 июня 2023 года составила 9 миллионов 860 тысяч рублей. При этом 23 марта цена благоустроенных просторных частных домов была на уровне 10 миллионов 402 тысячи рублей. Стоимость в среднем снизилась на 542 тысячи 112 рублей (- 5,78%)», — сообщается на сайте Restate. При этом цены на земельные участки в Челябинске за указанный период выросли. Сейчас стоимость земли за сотку составляет 136 тысяч 925 рублей. Ранее в Челябинске резко выросли цены на вторичное жилье. В апреле—июне 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19,1% и составила почти 68 тысяч рублей за квадратный метр.