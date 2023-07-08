08 июля 2023
07 июля 2023

МЧС предупреждает жителей ХМАО об опасной погоде

В ХМАО ожидаются гроза, очень сильные ливни, ветер с порывами более 25 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные погодные явления продлятся до первой половины ночи 10 июля Фото:

В Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Кондинском районе и Урае ожидается очень сильный ливень, град, штормовой ветер с порывами до 25 м/с и более. Пресс-служба окружного МЧС сообщает, что данные погодные явления продлятся до первой половины ночи 10 июля.

«До конца дня 9 июля и сохранением в первой половине ночи 10 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Кондинский район, Урай) ожидаются опасные явления. Синоптики прогнозируют: сильный ливень, очень сильный дождь, град, ветер с порывами 25 м/с и более, гроза», — сообщает ведомство со ссылкой на данные Ханты-Мансийского гидрометцентра.

Жителей округа предупреждают о возможных обрывах и повреждениях ЛЭП, линий связи; обрушениях слабо укрепленных рекламных конструкций; повреждениях крыш; падении деревьев. Кроме того, следствие непогоды может стать увеличение количества и площадей лесных пожаров.

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В Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Кондинском районе и Урае ожидается очень сильный ливень, град, штормовой ветер с порывами до 25 м/с и более. Пресс-служба окружного МЧС сообщает, что данные погодные явления продлятся до первой половины ночи 10 июля. «До конца дня 9 июля и сохранением в первой половине ночи 10 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Кондинский район, Урай) ожидаются опасные явления. Синоптики прогнозируют: сильный ливень, очень сильный дождь, град, ветер с порывами 25 м/с и более, гроза», — сообщает ведомство со ссылкой на данные Ханты-Мансийского гидрометцентра. Жителей округа предупреждают о возможных обрывах и повреждениях ЛЭП, линий связи; обрушениях слабо укрепленных рекламных конструкций; повреждениях крыш; падении деревьев. Кроме того, следствие непогоды может стать увеличение количества и площадей лесных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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