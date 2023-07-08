МЧС предупреждает жителей ХМАО об опасной погоде

В ХМАО ожидаются гроза, очень сильные ливни, ветер с порывами более 25 м/с

Опасные погодные явления продлятся до первой половины ночи 10 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Кондинском районе и Урае ожидается очень сильный ливень, град, штормовой ветер с порывами до 25 м/с и более. Пресс-служба окружного МЧС сообщает, что данные погодные явления продлятся до первой половины ночи 10 июля.

«До конца дня 9 июля и сохранением в первой половине ночи 10 июля местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Кондинский район, Урай) ожидаются опасные явления. Синоптики прогнозируют: сильный ливень, очень сильный дождь, град, ветер с порывами 25 м/с и более, гроза», — сообщает ведомство со ссылкой на данные Ханты-Мансийского гидрометцентра.

Жителей округа предупреждают о возможных обрывах и повреждениях ЛЭП, линий связи; обрушениях слабо укрепленных рекламных конструкций; повреждениях крыш; падении деревьев. Кроме того, следствие непогоды может стать увеличение количества и площадей лесных пожаров.