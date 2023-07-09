По словам очевидцев, один из мужчин в ходе драки потерял сознание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге возле торгового центра «Фан Фан» пьяные мужчины устроили драку. По словам очевидцев в соцсети, один из них после удара потерял сознание.

«За „Фан Фаном“ произошел конфликт под градусом, в итоги одного из конфликтующих, отправили в нокаут. Потом его долго приводили в чувство», — рассказали в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел примерно в 22 часа 9 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.