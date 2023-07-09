09 июля 2023
08 июля 2023

Пьяный екатеринбуржец избил мужчину возле ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, один из мужчин в ходе драки потерял сознание Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Фан Фан» пьяные мужчины устроили драку. По словам очевидцев в соцсети, один из них после удара потерял сознание.

«За „Фан Фаном“ произошел конфликт под градусом, в итоги одного из конфликтующих, отправили в нокаут. Потом его долго приводили в чувство», — рассказали в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел примерно в 22 часа 9 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Фан Фан» пьяные мужчины устроили драку. По словам очевидцев в соцсети, один из них после удара потерял сознание. «За „Фан Фаном“ произошел конфликт под градусом, в итоги одного из конфликтующих, отправили в нокаут. Потом его долго приводили в чувство», — рассказали в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел примерно в 22 часа 9 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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