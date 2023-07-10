Полиция нашла автовора, орудовавшего в пермском ЖК

11 июля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Весной злоумышленник разбил окна нескольких машин и украл оттуда регистраторы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские установили подозреваемого, который взломал и обокрал несколько авто в пермском ЖК «Гулливер» весной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В отделе полиции УМВД России по Перми зарегистрировано три заявления по фактам хищения видеорегистраторов из автомобилей, которые были припаркованы недалеко от ЖК. Лицо, совершившее кражи установлено, проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало про серию краж из частных авто, припаркованных в ЖК «Гулливер» в Перми. Похититель разбил окна в несколько авто и похитил оттуда регистраторы и магнитолы. Подобная история повторилась летом, но на этот раз, по сообщению местных жителей, на месте преступления оставили пачку пельменей.

Полицейские установили подозреваемого, который взломал и обокрал несколько авто в пермском ЖК «Гулливер» весной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В отделе полиции УМВД России по Перми зарегистрировано три заявления по фактам хищения видеорегистраторов из автомобилей, которые были припаркованы недалеко от ЖК. Лицо, совершившее кражи установлено, проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало про серию краж из частных авто, припаркованных в ЖК «Гулливер» в Перми. Похититель разбил окна в несколько авто и похитил оттуда регистраторы и магнитолы. Подобная история повторилась летом, но на этот раз, по сообщению местных жителей, на месте преступления оставили пачку пельменей.