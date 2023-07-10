В Свердловской области нашли тело утонувшего подростка

11 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В реке Нейва нашли тело 16-летнего юноши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В реке Нейва села Нижней Синячихи (Свердловская область) водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка. Информация о пропаже юноши появилась 9 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «Утром 11 июля 2023 года в акватории реки Нейва на территории села Нижней Синячихи обнаружено тело 16-летнего подростка, который пропал 9 июля. В день купания юноша вместе с другим подростком отправился купаться. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний продолжил плавать. Через время друг вернулся к реке, но обнаружил лишь одежду товарища на берегу. После чего он рассказал о произошедшем полиции», — сказано в сообщении. Для установления точной причины смерти юноши назначена судмедэкспертиза, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия по получении информации об исчезновении подростка прибыли сыщики межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». «Было принято решение о привлечении специалистов водолазного дела. В итоге они и нашли погибшего. Признаков криминала в ситуации не усматривается», — сказал он. По предварительным данным, гибель наступила при купании подростка в реке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В реке Нейва села Нижней Синячихи (Свердловская область) водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка. Информация о пропаже юноши появилась 9 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «Утром 11 июля 2023 года в акватории реки Нейва на территории села Нижней Синячихи обнаружено тело 16-летнего подростка, который пропал 9 июля. В день купания юноша вместе с другим подростком отправился купаться. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний продолжил плавать. Через время друг вернулся к реке, но обнаружил лишь одежду товарища на берегу. После чего он рассказал о произошедшем полиции», — сказано в сообщении. Для установления точной причины смерти юноши назначена судмедэкспертиза, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия по получении информации об исчезновении подростка прибыли сыщики межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». «Было принято решение о привлечении специалистов водолазного дела. В итоге они и нашли погибшего. Признаков криминала в ситуации не усматривается», — сказал он. По предварительным данным, гибель наступила при купании подростка в реке.