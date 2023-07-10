10 июля 2023

В Свердловской области нашли тело утонувшего подростка

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В реке Нейва нашли тело 16-летнего юноши Фото:

В реке Нейва села Нижней Синячихи (Свердловская область) водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка. Информация о пропаже юноши появилась 9 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР.

«Утром 11 июля 2023 года в акватории реки Нейва на территории села Нижней Синячихи обнаружено тело 16-летнего подростка, который пропал 9 июля. В день купания юноша вместе с другим подростком отправился купаться. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний продолжил плавать. Через время друг вернулся к реке, но обнаружил лишь одежду товарища на берегу. После чего он рассказал о произошедшем полиции», — сказано в сообщении.

Для установления точной причины смерти юноши назначена судмедэкспертиза, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия по получении информации об исчезновении подростка прибыли сыщики межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». «Было принято решение о привлечении специалистов водолазного дела. В итоге они и нашли погибшего. Признаков криминала в ситуации не усматривается», — сказал он. По предварительным данным, гибель наступила при купании подростка в реке.

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В реке Нейва села Нижней Синячихи (Свердловская область) водолазы обнаружили тело 16-летнего подростка. Информация о пропаже юноши появилась 9 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «Утром 11 июля 2023 года в акватории реки Нейва на территории села Нижней Синячихи обнаружено тело 16-летнего подростка, который пропал 9 июля. В день купания юноша вместе с другим подростком отправился купаться. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний продолжил плавать. Через время друг вернулся к реке, но обнаружил лишь одежду товарища на берегу. После чего он рассказал о произошедшем полиции», — сказано в сообщении. Для установления точной причины смерти юноши назначена судмедэкспертиза, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия по получении информации об исчезновении подростка прибыли сыщики межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». «Было принято решение о привлечении специалистов водолазного дела. В итоге они и нашли погибшего. Признаков криминала в ситуации не усматривается», — сказал он. По предварительным данным, гибель наступила при купании подростка в реке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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