Пермяков без опыта работы зовут трудиться в Подмосковье за зарплату в 400 тысяч

В обязанности входят выкладка плитки и управление бетонораздатчиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работать вахтовым методом на железобетонном производстве в Московской области. Опыт для трудоустройства не требуется, при этом соискателям обещают платить до 400 тысяч рублей. Такие деньги будут выплачены за 60 отработанных смен.

«Работа вахтой в Московской области для жителей Пермского края. Железобетонное производство с заработной платой до 6800 рублей за смену. Зарплата за 60 смен составляет более 400 тысяч рублей. Опыт работы не нужен, но желательно умение читать чертежи. Места ограничены», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито».

В обязанности сотрудников входят выкладка плитки и управление бетонораздатчиком. Также нужно будет проводить доработку, подготовку и комплектацию паллетов с изделиями по чертежам. Условия — официальное трудоустройство, бесплатно проживание и питание в заводской столовой. Стоимость ежедневных обедов — 200 рублей. Оформление происходит в офисе в Перми, откуда потом рабочих повезут на объекты в Подмосковье корпоративным транспортом.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут работать вахтовым методом на стройке федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. За вахту в 30 смен рабочим обещают заплатить 120 тысяч рублей.