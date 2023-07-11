Пермяков без опыта работы зовут трудиться в Подмосковье за зарплату в 400 тысяч

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Визит Игоря Холманских на объекты Атомстройкомплекса, тротуарная плитка, строительные материалы, бехатон, производство
В обязанности входят выкладка плитки и управление бетонораздатчиком Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работать вахтовым методом на железобетонном производстве в Московской области. Опыт для трудоустройства не требуется, при этом соискателям обещают платить до 400 тысяч рублей. Такие деньги будут выплачены за 60 отработанных смен.

«Работа вахтой в Московской области для жителей Пермского края. Железобетонное производство с заработной платой до 6800 рублей за смену. Зарплата за 60 смен составляет более 400 тысяч рублей. Опыт работы не нужен, но желательно умение читать чертежи. Места ограничены», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито».

В обязанности сотрудников входят выкладка плитки и управление бетонораздатчиком. Также нужно будет проводить доработку, подготовку и комплектацию паллетов с изделиями по чертежам. Условия — официальное трудоустройство, бесплатно проживание и питание в заводской столовой. Стоимость ежедневных обедов — 200 рублей. Оформление происходит в офисе в Перми, откуда потом рабочих повезут на объекты в Подмосковье корпоративным транспортом.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут работать вахтовым методом на стройке федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. За вахту в 30 смен рабочим обещают заплатить 120 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работать вахтовым методом на железобетонном производстве в Московской области. Опыт для трудоустройства не требуется, при этом соискателям обещают платить до 400 тысяч рублей. Такие деньги будут выплачены за 60 отработанных смен. «Работа вахтой в Московской области для жителей Пермского края. Железобетонное производство с заработной платой до 6800 рублей за смену. Зарплата за 60 смен составляет более 400 тысяч рублей. Опыт работы не нужен, но желательно умение читать чертежи. Места ограничены», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито». В обязанности сотрудников входят выкладка плитки и управление бетонораздатчиком. Также нужно будет проводить доработку, подготовку и комплектацию паллетов с изделиями по чертежам. Условия — официальное трудоустройство, бесплатно проживание и питание в заводской столовой. Стоимость ежедневных обедов — 200 рублей. Оформление происходит в офисе в Перми, откуда потом рабочих повезут на объекты в Подмосковье корпоративным транспортом. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут работать вахтовым методом на стройке федеральной трассы «М-12» во Владимирской области. За вахту в 30 смен рабочим обещают заплатить 120 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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