Пермские власти назвали сроки открытия музея шоколада на эспланаде

Музей шоколада на пермской эспланаде откроется не позднее октября 2024 года. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, сообщили на заседании краевого правительства.
«Это помещение, которое расположено на эспланаде, передается концессионеру „СладКон“. Сроки реализации — 18 месяцев с момента передачи объекта, передан он был в апреле. Стадия строительства будет реализована не позднее октября 2024 года», — сообщил глава краевого агентства по сопровождению концессий Александр Соломатин.
Запланированный объем инвестиций в проект составляет 10 млн рублей. Предполагается, что инвестпроект окупится не ранее, чем через 15 лет после заключения концессионного соглашения. Разместится музей шоколада в одном из «холмов» на пермской эспланаде. Специально для этого городские власти передали данный объект на краевой уровень.
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