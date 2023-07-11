СК РФ показал, как силовики поймали возможного убийцу ответственного за мобилизацию. Видео

11 июля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

При задержании у подозреваемого обнаружен пистолет с глушителем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. «В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сообщает СК РФ в telegram-канале . На кадрах видно, как силовики врываются в дом к мужчине. Ранее URA.RU сообщало об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Неизвестный произвел четыре выстрела и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. «В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сообщает СК РФ в telegram-канале. На кадрах видно, как силовики врываются в дом к мужчине. Ранее URA.RU сообщало об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Неизвестный произвел четыре выстрела и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.