СК РФ показал, как силовики поймали возможного убийцу ответственного за мобилизацию. Видео

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При задержании у подозреваемого обнаружен пистолет с глушителем Фото:

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства.

«В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сообщает СК РФ в telegram-канале. На кадрах видно, как силовики врываются в дом к мужчине.

Ранее URA.RU сообщало об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Неизвестный произвел четыре выстрела и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. «В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сообщает СК РФ в telegram-канале. На кадрах видно, как силовики врываются в дом к мужчине. Ранее URA.RU сообщало об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Неизвестный произвел четыре выстрела и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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