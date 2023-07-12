В Пермском крае главврача лишили должности из-за неоплаченного муниципального заказа

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Мишустин в Ярославле. Ярославль, медсестра, медицина, врач, больница, фельдшер, доктор, прием врача
Осужденному запрещено занимать руководящие должности на год Фото:

Суд запретил главврачу Полазненской районной больницы (Пермский край) занимать руководящие должности на один год. Такое решение было вынесено после того, как руководитель учреждения не оплатил товар, который был поставлен больнице по муниципальному заказу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что медицинское учреждение не оплатило 2 млн рублей субъектам предпринимательства за поставленный в рамках муниципального заказа товар. Постановлением мирового судьи должностное лицо в признано виновным, ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год», — говорится на сайте.

Нарушение было выявлено после проверки прокурора. В отношении главного врача возбудили дело по ст. ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом порядка оплаты товаров при осуществлении госзакупок). Также известно, что это уже не первое подобное правонарушение, которое совершил главврач.

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Суд запретил главврачу Полазненской районной больницы (Пермский край) занимать руководящие должности на один год. Такое решение было вынесено после того, как руководитель учреждения не оплатил товар, который был поставлен больнице по муниципальному заказу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Установлено, что медицинское учреждение не оплатило 2 млн рублей субъектам предпринимательства за поставленный в рамках муниципального заказа товар. Постановлением мирового судьи должностное лицо в признано виновным, ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год», — говорится на сайте. Нарушение было выявлено после проверки прокурора. В отношении главного врача возбудили дело по ст. ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом порядка оплаты товаров при осуществлении госзакупок). Также известно, что это уже не первое подобное правонарушение, которое совершил главврач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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