Захарова высмеяла Зеленского за доверчивость к НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский осознает, что не получит признания НАТО оставшихся границ Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что Украина, не войдя в НАТО, не получит признания своих оставшихся границ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины. <…> В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она отметила, что речь идет даже не о границах Украины, которые были обозначены до начала спецоперации. Захарова считает, что НАТО не признает даже те границы, которые остались.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в ходе спецоперации. По его словам, это значило бы прямое столкновение США с Россией, сообщает телеканал 360. Зеленский заявил, что понимает и не возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время. При этом он отметил, что помощь альянса в поставках оружия очень нужна Киеву, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что Украина, не войдя в НАТО, не получит признания своих оставшихся границ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины. <…> В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она отметила, что речь идет даже не о границах Украины, которые были обозначены до начала спецоперации. Захарова считает, что НАТО не признает даже те границы, которые остались. Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в ходе спецоперации. По его словам, это значило бы прямое столкновение США с Россией, сообщает телеканал 360. Зеленский заявил, что понимает и не возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время. При этом он отметил, что помощь альянса в поставках оружия очень нужна Киеву, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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