Захарова высмеяла Зеленского за доверчивость к НАТО

12 июля 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Зеленский осознает, что не получит признания НАТО оставшихся границ Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что Украина, не войдя в НАТО, не получит признания своих оставшихся границ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины. <…> В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она отметила, что речь идет даже не о границах Украины, которые были обозначены до начала спецоперации. Захарова считает, что НАТО не признает даже те границы, которые остались. Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в ходе спецоперации. По его словам, это значило бы прямое столкновение США с Россией, сообщает телеканал 360. Зеленский заявил, что понимает и не возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время. При этом он отметил, что помощь альянса в поставках оружия очень нужна Киеву, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что Украина, не войдя в НАТО, не получит признания своих оставшихся границ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины. <…> В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия-1». Она отметила, что речь идет даже не о границах Украины, которые были обозначены до начала спецоперации. Захарова считает, что НАТО не признает даже те границы, которые остались. Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что Украина не сможет войти в состав НАТО в ходе спецоперации. По его словам, это значило бы прямое столкновение США с Россией, сообщает телеканал 360. Зеленский заявил, что понимает и не возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время. При этом он отметил, что помощь альянса в поставках оружия очень нужна Киеву, передает RT.