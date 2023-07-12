Пожар в селе Шайдуриха способен уничтожить самый красивый дом Урала

Из-за пожара в свердловском селе Шайдуриха под угрозой оказался Дом кузнеца Кириллова

13 июля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Огонь из Шайдурихи способен добраться до соседнего села (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) может уничтожить Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара, который является самым оригинальным и красивым на Урале. Село, в котором стоит дом, находится в семи километрах от полыхающей Шайдурихи. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, пожелавший остаться анонимом. «Это маленькое село прославил на всю Россию Сергей Иванович Кириллов. Он создал чудо-дом. В народе его называют „Пряничный домик“. Он находится буквально в 10-15 минутах езды от Шайдурихи. Если пожар не смогут локализовать, то, скорее всего, этот чудо-дом будет уничтожен огнем», — сказал источник URA.RU. Он также отметил, что в конце 90-х годов дом победил во всероссийском конкурсе зодчества. Ранее URA.RU писало о том, что свердловское село Шайдуриха охватил пожар. Он уже уничтожил 40 домов. На помощь были брошены силы военных. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.

Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) может уничтожить Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара, который является самым оригинальным и красивым на Урале. Село, в котором стоит дом, находится в семи километрах от полыхающей Шайдурихи. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, пожелавший остаться анонимом. «Это маленькое село прославил на всю Россию Сергей Иванович Кириллов. Он создал чудо-дом. В народе его называют „Пряничный домик“. Он находится буквально в 10-15 минутах езды от Шайдурихи. Если пожар не смогут локализовать, то, скорее всего, этот чудо-дом будет уничтожен огнем», — сказал источник URA.RU. Он также отметил, что в конце 90-х годов дом победил во всероссийском конкурсе зодчества. Ранее URA.RU писало о том, что свердловское село Шайдуриха охватил пожар. Он уже уничтожил 40 домов. На помощь были брошены силы военных. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.