12 июля 2023

Пожар в селе Шайдуриха способен уничтожить самый красивый дом Урала

Из-за пожара в свердловском селе Шайдуриха под угрозой оказался Дом кузнеца Кириллова
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь из Шайдурихи способен добраться до соседнего села (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) может уничтожить Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара, который является самым оригинальным и красивым на Урале. Село, в котором стоит дом, находится в семи километрах от полыхающей Шайдурихи. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, пожелавший остаться анонимом.

«Это маленькое село прославил на всю Россию Сергей Иванович Кириллов. Он создал чудо-дом. В народе его называют „Пряничный домик“. Он находится буквально в 10-15 минутах езды от Шайдурихи. Если пожар не смогут локализовать, то, скорее всего, этот чудо-дом будет уничтожен огнем», — сказал источник URA.RU. Он также отметил, что в конце 90-х годов дом победил во всероссийском конкурсе зодчества.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловское село Шайдуриха охватил пожар. Он уже уничтожил 40 домов. На помощь были брошены силы военных. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.

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Пожар в селе Шайдуриха (Свердловская область) может уничтожить Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара, который является самым оригинальным и красивым на Урале. Село, в котором стоит дом, находится в семи километрах от полыхающей Шайдурихи. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, пожелавший остаться анонимом. «Это маленькое село прославил на всю Россию Сергей Иванович Кириллов. Он создал чудо-дом. В народе его называют „Пряничный домик“. Он находится буквально в 10-15 минутах езды от Шайдурихи. Если пожар не смогут локализовать, то, скорее всего, этот чудо-дом будет уничтожен огнем», — сказал источник URA.RU. Он также отметил, что в конце 90-х годов дом победил во всероссийском конкурсе зодчества. Ранее URA.RU писало о том, что свердловское село Шайдуриха охватил пожар. Он уже уничтожил 40 домов. На помощь были брошены силы военных. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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