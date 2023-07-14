Baza: в Москве задержали бывшего полковника ФСБ

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Михаил Поляков был задержан в Москве за вымогательство Фото:

Бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова задержали в Москве за подозрение в вымогательстве. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Поляков связан с telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь».

«По предварительной информации, Михаила Полякова подозревают в вымогательстве», — говорится в сообщении. По данным Baza, Поляков был человеком, у которого был доступ к управлению каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Администраторы называли его «дядя Миша ФСБ».

Ряд других СМИ и telegram-каналов называли экс-полковника ФСБ администратором teleram-каналов «Силовики» и Brief. Однако «Силовики» сообщили, что Поляков не администрировал их канал. Brief также опроверг информацию, что он работал в их команде.

На данный момент Полякова допрашивают, уточнили авторы Baza. Его процессуальный статус неизвестен.

Ранее МВД России заявило, что были задержаны организаторы сети анонимных telegram-каналов, которые вымогали деньги у граждан, передает RT. Каналы выпускали материалы с недостоверной информацией о региональных руководителях и крупных предпринимателях, передает телеканал 360.

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Бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова задержали в Москве за подозрение в вымогательстве. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Поляков связан с telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». «По предварительной информации, Михаила Полякова подозревают в вымогательстве», — говорится в сообщении. По данным Baza, Поляков был человеком, у которого был доступ к управлению каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Администраторы называли его «дядя Миша ФСБ». Ряд других СМИ и telegram-каналов называли экс-полковника ФСБ администратором teleram-каналов «Силовики» и Brief. Однако «Силовики» сообщили, что Поляков не администрировал их канал. Brief также опроверг информацию, что он работал в их команде. На данный момент Полякова допрашивают, уточнили авторы Baza. Его процессуальный статус неизвестен. Ранее МВД России заявило, что были задержаны организаторы сети анонимных telegram-каналов, которые вымогали деньги у граждан, передает RT. Каналы выпускали материалы с недостоверной информацией о региональных руководителях и крупных предпринимателях, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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