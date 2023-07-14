Baza: в Москве задержали бывшего полковника ФСБ

14 июля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Михаил Поляков был задержан в Москве за вымогательство Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова задержали в Москве за подозрение в вымогательстве. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Поляков связан с telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». «По предварительной информации, Михаила Полякова подозревают в вымогательстве», — говорится в сообщении. По данным Baza, Поляков был человеком, у которого был доступ к управлению каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Администраторы называли его «дядя Миша ФСБ». Ряд других СМИ и telegram-каналов называли экс-полковника ФСБ администратором teleram-каналов «Силовики» и Brief. Однако «Силовики» сообщили, что Поляков не администрировал их канал. Brief также опроверг информацию, что он работал в их команде. На данный момент Полякова допрашивают, уточнили авторы Baza. Его процессуальный статус неизвестен. Ранее МВД России заявило, что были задержаны организаторы сети анонимных telegram-каналов, которые вымогали деньги у граждан, передает RT. Каналы выпускали материалы с недостоверной информацией о региональных руководителях и крупных предпринимателях, передает телеканал 360.

Бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова задержали в Москве за подозрение в вымогательстве. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным канала, Поляков связан с telegram-каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». «По предварительной информации, Михаила Полякова подозревают в вымогательстве», — говорится в сообщении. По данным Baza, Поляков был человеком, у которого был доступ к управлению каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Администраторы называли его «дядя Миша ФСБ». Ряд других СМИ и telegram-каналов называли экс-полковника ФСБ администратором teleram-каналов «Силовики» и Brief. Однако «Силовики» сообщили, что Поляков не администрировал их канал. Brief также опроверг информацию, что он работал в их команде. На данный момент Полякова допрашивают, уточнили авторы Baza. Его процессуальный статус неизвестен. Ранее МВД России заявило, что были задержаны организаторы сети анонимных telegram-каналов, которые вымогали деньги у граждан, передает RT. Каналы выпускали материалы с недостоверной информацией о региональных руководителях и крупных предпринимателях, передает телеканал 360.