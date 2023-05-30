В Пермском крае будут судить педагога за вымогательство 500 тысяч

В Нытве (Пермский край) педагога-психолога местной школы обвиняют в вымогательстве у семьи одного из своих учеников. Сотрудница образовательного учреждения угрожала родителям школьника, что у него будут проблемы якобы из-за драки с одноклассницей, сообщает прокуратура Пермского края.
«Обвиняемая, разработала мошенническую схему с помощью которой пыталась завладеть денежными средствами в размере 500 тысяч рублей у родителей одного из учеников», — говорится на сайте органа. На женщину возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ей грозит наказание до шести лет лишения свободы.
Как полагает следствие, обвиняемая сообщила матери школьника, что тот избил свою одноклассницу, и из-за этого обвиняемая должна была отправить документы о противоправном деянии мальчика в полицию для возбуждения дела. Педагог предложила выплатить ей крупную сумму, чтобы исправить ситуацию и умолчать о происшествии. Мать подростка обратилась в полицию, после чего выяснилось, что подросток был ни в чем не виновен, а педагог в принципе не имела никакого влияния на принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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