В Пермском крае будут судить педагога за вымогательство 500 тысяч

В Нытве педагог-психолог вымогала 500 тысяч рублей у родителей ученика из-за драки в школе

31 мая 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Педагог обещала решить проблемы школьника за крупную сумму денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нытве (Пермский край) педагога-психолога местной школы обвиняют в вымогательстве у семьи одного из своих учеников. Сотрудница образовательного учреждения угрожала родителям школьника, что у него будут проблемы якобы из-за драки с одноклассницей, сообщает прокуратура Пермского края. «Обвиняемая, разработала мошенническую схему с помощью которой пыталась завладеть денежными средствами в размере 500 тысяч рублей у родителей одного из учеников», — говорится на сайте органа. На женщину возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ей грозит наказание до шести лет лишения свободы. Как полагает следствие, обвиняемая сообщила матери школьника, что тот избил свою одноклассницу, и из-за этого обвиняемая должна была отправить документы о противоправном деянии мальчика в полицию для возбуждения дела. Педагог предложила выплатить ей крупную сумму, чтобы исправить ситуацию и умолчать о происшествии. Мать подростка обратилась в полицию, после чего выяснилось, что подросток был ни в чем не виновен, а педагог в принципе не имела никакого влияния на принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В Нытве (Пермский край) педагога-психолога местной школы обвиняют в вымогательстве у семьи одного из своих учеников. Сотрудница образовательного учреждения угрожала родителям школьника, что у него будут проблемы якобы из-за драки с одноклассницей, сообщает прокуратура Пермского края. «Обвиняемая, разработала мошенническую схему с помощью которой пыталась завладеть денежными средствами в размере 500 тысяч рублей у родителей одного из учеников», — говорится на сайте органа. На женщину возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ей грозит наказание до шести лет лишения свободы. Как полагает следствие, обвиняемая сообщила матери школьника, что тот избил свою одноклассницу, и из-за этого обвиняемая должна была отправить документы о противоправном деянии мальчика в полицию для возбуждения дела. Педагог предложила выплатить ей крупную сумму, чтобы исправить ситуацию и умолчать о происшествии. Мать подростка обратилась в полицию, после чего выяснилось, что подросток был ни в чем не виновен, а педагог в принципе не имела никакого влияния на принятия решения о возбуждении уголовного дела.