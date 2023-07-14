Министр обороны Британии Уоллес захотел покинуть пост

Бен Уоллес рассматривает возможность полного ухода из политики
Министр обороны Британии Бен Уоллес думает о том, чтобы покинуть свой пост на фоне осенних перестановок. Об этом сообщают журналисты.
«Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства в результате осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны» —
Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО. Источник в Североатлантическом альянсе сказал, что обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона положило конец всем надеждам министра возглавить блок.
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