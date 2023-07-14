14 июля 2023

Министр обороны Британии Уоллес захотел покинуть пост

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, stock, Бен Уоллес
Бен Уоллес рассматривает возможность полного ухода из политики Фото:

Министр обороны Британии Бен Уоллес думает о том, чтобы покинуть свой пост на фоне осенних перестановок. Об этом сообщают журналисты.

«Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства в результате осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны» — сообщает газета The Times.

Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО. Источник в Североатлантическом альянсе сказал, что обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона положило конец всем надеждам министра возглавить блок.

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Министр обороны Британии Бен Уоллес думает о том, чтобы покинуть свой пост на фоне осенних перестановок. Об этом сообщают журналисты. «Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства в результате осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны» — сообщает газета The Times. Ранее URA.RU писало, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО. Источник в Североатлантическом альянсе сказал, что обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона положило конец всем надеждам министра возглавить блок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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