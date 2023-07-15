В городе Лесной (Свердловская область) состоялся фестиваль военно-духовых оркестров Уральского округа войск национальной гвардии РФ «Музыка сильных». Концерт был приурочен 75-летию войсковой части 3275.
«Фестиваль „Музыка сильных“ прошел в Лесном впервые. Высокий уровень профессионального мастерства дирижеров и музыкантов, слаженная работа коллективов, выступления талантливых артистов, знакомые мелодии и песни нашли свой отклик в сердцах зрителей», — рассказали на странице администрации городского округа Лесной «Вконтакте».
На фестивале приняли участие военные оркестры из Екатеринбурга, Трехгорного, Новоуральска, Озерска. Концерт состоялся в Доме творчества и досуга «Юность».
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