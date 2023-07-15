В свердловском городе прошел фестиваль военно-духовых оркестров. Видео

В Лесном состоялся фестиваль военных оркестров «Музыка сильных»

16 июля 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Фестиваль военных оркестров прошел в Лесном впервые Фото: Московец Илья © URA.RU В городе Лесной (Свердловская область) состоялся фестиваль военно-духовых оркестров Уральского округа войск национальной гвардии РФ «Музыка сильных». Концерт был приурочен 75-летию войсковой части 3275. «Фестиваль „Музыка сильных“ прошел в Лесном впервые. Высокий уровень профессионального мастерства дирижеров и музыкантов, слаженная работа коллективов, выступления талантливых артистов, знакомые мелодии и песни нашли свой отклик в сердцах зрителей», — рассказали на странице администрации городского округа Лесной «Вконтакте». На фестивале приняли участие военные оркестры из Екатеринбурга, Трехгорного, Новоуральска, Озерска. Концерт состоялся в Доме творчества и досуга «Юность».

В городе Лесной (Свердловская область) состоялся фестиваль военно-духовых оркестров Уральского округа войск национальной гвардии РФ «Музыка сильных». Концерт был приурочен 75-летию войсковой части 3275. «Фестиваль „Музыка сильных“ прошел в Лесном впервые. Высокий уровень профессионального мастерства дирижеров и музыкантов, слаженная работа коллективов, выступления талантливых артистов, знакомые мелодии и песни нашли свой отклик в сердцах зрителей», — рассказали на странице администрации городского округа Лесной «Вконтакте». На фестивале приняли участие военные оркестры из Екатеринбурга, Трехгорного, Новоуральска, Озерска. Концерт состоялся в Доме творчества и досуга «Юность».