15 июля 2023
14 июля 2023

В свердловском городе прошел фестиваль военно-духовых оркестров. Видео

В Лесном состоялся фестиваль военных оркестров «Музыка сильных»
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Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург, военный оркестр, парад победы, 9 мая, 9 мая 2023, парад победы 2023
Фестиваль военных оркестров прошел в Лесном впервые Фото:

В городе Лесной (Свердловская область) состоялся фестиваль военно-духовых оркестров Уральского округа войск национальной гвардии РФ «Музыка сильных». Концерт был приурочен 75-летию войсковой части 3275.

«Фестиваль „Музыка сильных“ прошел в Лесном впервые. Высокий уровень профессионального мастерства дирижеров и музыкантов, слаженная работа коллективов, выступления талантливых артистов, знакомые мелодии и песни нашли свой отклик в сердцах зрителей», — рассказали на странице администрации городского округа Лесной «Вконтакте».

На фестивале приняли участие военные оркестры из Екатеринбурга, Трехгорного, Новоуральска, Озерска. Концерт состоялся в Доме творчества и досуга «Юность».

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В городе Лесной (Свердловская область) состоялся фестиваль военно-духовых оркестров Уральского округа войск национальной гвардии РФ «Музыка сильных». Концерт был приурочен 75-летию войсковой части 3275. «Фестиваль „Музыка сильных“ прошел в Лесном впервые. Высокий уровень профессионального мастерства дирижеров и музыкантов, слаженная работа коллективов, выступления талантливых артистов, знакомые мелодии и песни нашли свой отклик в сердцах зрителей», — рассказали на странице администрации городского округа Лесной «Вконтакте». На фестивале приняли участие военные оркестры из Екатеринбурга, Трехгорного, Новоуральска, Озерска. Концерт состоялся в Доме творчества и досуга «Юность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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