16 июля 2023

Минфин выявил нарушения в работе свердловского минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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В деятельности министерства здравоохранения нашли нарушения бюджетного законодательства Фото:

В деятельности свердловского министерства здравоохранения нашли нарушения бюджетного законодательства за 2021—2023 годы. Об этом по итогам выездной проверки сообщает на официальном сайте областное министерство финансов.

«Проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения», — говорится в документе. Министру здравоохранения направили представление, о нарушении также доложили замгубернатору, курирующему минздрав.

URA.RU обратилось в пресс-службу областного министерства здравоохранения, с просьбой разъяснить, о каких нарушениях идет речь. Там воздержались от комментариев.

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В деятельности свердловского министерства здравоохранения нашли нарушения бюджетного законодательства за 2021—2023 годы. Об этом по итогам выездной проверки сообщает на официальном сайте областное министерство финансов. «Проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения», — говорится в документе. Министру здравоохранения направили представление, о нарушении также доложили замгубернатору, курирующему минздрав. URA.RU обратилось в пресс-службу областного министерства здравоохранения, с просьбой разъяснить, о каких нарушениях идет речь. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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