Минфин выявил нарушения в работе свердловского минздрава

В деятельности министерства здравоохранения нашли нарушения бюджетного законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деятельности свердловского министерства здравоохранения нашли нарушения бюджетного законодательства за 2021—2023 годы. Об этом по итогам выездной проверки сообщает на официальном сайте областное министерство финансов.

«Проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения», — говорится в документе. Министру здравоохранения направили представление, о нарушении также доложили замгубернатору, курирующему минздрав.

URA.RU обратилось в пресс-службу областного министерства здравоохранения, с просьбой разъяснить, о каких нарушениях идет речь. Там воздержались от комментариев.