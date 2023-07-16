На трассе в Пермском крае насмерть сбили подростка

Авария произошла на трассе Пермь — Киров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Смертельная авария произошла на трассе в Карагайском муниципальном округе Пермского края. Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO сбил 12-летнего подростка. Пешеход, который шел по дороге и нарушал ПДД, погиб, сообщили в ГИБДД.

«По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части дороги по ходу движения транспортных средств. В результате автоаварии пешеход погиб», — сообщается в telegram-канале управления ГИБДД по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что 16 июля в Пермском крае в крупном ДТП погибли пять человек. Прокуратура сейчас проводит проверку по этому факту.