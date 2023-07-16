16 июля 2023
15 июля 2023

На трассе в Пермском крае насмерть сбили подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, шоссе, авто трип, авто бан, дороги россии, авто трасса
Авария произошла на трассе Пермь — Киров Фото:

Смертельная авария произошла на трассе в Карагайском муниципальном округе Пермского края. Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO сбил 12-летнего подростка. Пешеход, который шел по дороге и нарушал ПДД, погиб, сообщили в ГИБДД.

«По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части дороги по ходу движения транспортных средств. В результате автоаварии пешеход погиб», — сообщается в telegram-канале управления ГИБДД по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что 16 июля в Пермском крае в крупном ДТП погибли пять человек. Прокуратура сейчас проводит проверку по этому факту.

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Смертельная авария произошла на трассе в Карагайском муниципальном округе Пермского края. Кроссовер Chery Tiggo 4 PRO сбил 12-летнего подростка. Пешеход, который шел по дороге и нарушал ПДД, погиб, сообщили в ГИБДД. «По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части дороги по ходу движения транспортных средств. В результате автоаварии пешеход погиб», — сообщается в telegram-канале управления ГИБДД по Пермскому краю. Ранее сообщалось, что 16 июля в Пермском крае в крупном ДТП погибли пять человек. Прокуратура сейчас проводит проверку по этому факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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