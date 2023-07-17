Челябинские элиты согласовали нового спикера областного парламента

ЕР одобрила кандидатуру Олега Гербера на пост председателя челябинского заксобрания

18 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Теперь от поста спикера ЗСО Олега Гербера отделяет последнее голосование — его коллег-депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональная конференция «Единой России» абсолютным большинством голосов поддержала кандидатуру нового председателя заксобрания Челябинской области. Об этом 18 июля сообщает с места мероприятия корреспондент URA.RU. В ходе тайного голосования Гербер получил 167 голосов. Альтернативный кандидат — ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев — набрал пять голосов. После того, как кандидатуру Гербера одобрили делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Пост спикера заксобрания остается свободным с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.

Региональная конференция «Единой России» абсолютным большинством голосов поддержала кандидатуру нового председателя заксобрания Челябинской области. Об этом 18 июля сообщает с места мероприятия корреспондент URA.RU. В ходе тайного голосования Гербер получил 167 голосов. Альтернативный кандидат — ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев — набрал пять голосов. После того, как кандидатуру Гербера одобрили делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Пост спикера заксобрания остается свободным с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.