17 июля 2023

Челябинские элиты согласовали нового спикера областного парламента

ЕР одобрила кандидатуру Олега Гербера на пост председателя челябинского заксобрания
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Челябинск
Теперь от поста спикера ЗСО Олега Гербера отделяет последнее голосование — его коллег-депутатов Фото:

Региональная конференция «Единой России» абсолютным большинством голосов поддержала кандидатуру нового председателя заксобрания Челябинской области. Об этом 18 июля сообщает с места мероприятия корреспондент URA.RU.

В ходе тайного голосования Гербер получил 167 голосов. Альтернативный кандидат — ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев — набрал пять голосов.

После того, как кандидатуру Гербера одобрили делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Пост спикера заксобрания остается свободным с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.

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Региональная конференция «Единой России» абсолютным большинством голосов поддержала кандидатуру нового председателя заксобрания Челябинской области. Об этом 18 июля сообщает с места мероприятия корреспондент URA.RU. В ходе тайного голосования Гербер получил 167 голосов. Альтернативный кандидат — ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев — набрал пять голосов. После того, как кандидатуру Гербера одобрили делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Пост спикера заксобрания остается свободным с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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