Челябинские элиты согласовали нового спикера областного парламента

Региональная конференция «Единой России» абсолютным большинством голосов поддержала кандидатуру нового председателя заксобрания Челябинской области. Об этом 18 июля сообщает с места мероприятия корреспондент URA.RU.
В ходе тайного голосования Гербер получил 167 голосов. Альтернативный кандидат — ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев — набрал пять голосов.
После того, как кандидатуру Гербера одобрили делегаты конференции, фракция «Единой России» вынесет вопрос на ближайшую сессию областного парламента в конце июля. Пост спикера заксобрания остается свободным с 15 июня после досрочной отставки Александра Лазарева. Он занял должность вице-губернатора по работе с новыми регионами РФ. Гербер руководит фракцией «ЕР» в заксобрании, являясь также его вице-спикером.
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