Крымский мост закрыли из-за ЧП: что известно к этому часу

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Перекрыто автомобильное движение, а также приостановлена работа железнодорожного транспорта. URA.RU приводит актуальную информацию об инциденте к настоящему моменту.
Первые сообщения о ЧП прошли ближе к 06:36 утра (по Мск.). Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что инцидент произошел в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Он призвал туристов и местных жителей выбирать новый маршрут к полуострову через новые российские территории.
Спустя примерно полчаса с первых сообщений о происшествии, власти региона пообещали туристам предоставить необходимую поддержку. С таким обращением выступил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Кроме того, жителей полуострова призвали воздержаться от поездок по самому мосту. Вместо этого им было предложено выдвигаться к территории через новые российские территории. От поездок по мосту предостерег граждан и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Далее Министерство транспорта РФ уточнило, что движение закрыто.
Помимо автомобильного движения приостановлен также и железнодорожный транспорт. Данную информацию подтвердили в Южной пригородной пассажирской компании, которая осуществляет поездки по республике. Помимо этого в Крыму остановили работу паромной переправы между Крымом и Кубанью.
В настоящий момент официально известно о повреждениях дорожного полотна. Данную информацию подтверждает Минтранс. До этого ряд telegram-каналов сообщал о повреждения опор моста.
Telegram-канал Baza передавал, что в результате ЧП погибло двое человек, а также есть один пострадавший. Эта информация носит предварительный характер. Также отмечалось, что одними из пострадавших оказались туристы из Белгородской области. Их автомобиль был поврежден из-за взрыва. Далее официально стало известно, что в ходе ЧП погибла супружеская пара, которая направлялась в Крым из Старого Оскола. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя девочка. Данную информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет RT.
В Темрюкском районе Краснодарского края создан оперативный штаб для помощи людям в пробке у Крымского моста после происшествия. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, передает Life.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Перекрыто автомобильное движение, а также приостановлена работа железнодорожного транспорта. URA.RU приводит актуальную информацию об инциденте к настоящему моменту.