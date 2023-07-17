Крымский мост закрыли из-за ЧП: что известно к этому часу

В результате ЧП погибла семья из Белгородской области
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля Фото:
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ЧП на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Перекрыто автомобильное движение, а также приостановлена работа железнодорожного транспорта. URA.RU приводит актуальную информацию об инциденте к настоящему моменту.

  • Первые сообщения о ЧП прошли ближе к 06:36 утра (по Мск.). Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что инцидент произошел в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Он призвал туристов и местных жителей выбирать новый маршрут к полуострову через новые российские территории.
  • Спустя примерно полчаса с первых сообщений о происшествии, власти региона пообещали туристам предоставить необходимую поддержку. С таким обращением выступил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
  • Кроме того, жителей полуострова призвали воздержаться от поездок по самому мосту. Вместо этого им было предложено выдвигаться к территории через новые российские территории. От поездок по мосту предостерег граждан и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Далее Министерство транспорта РФ уточнило, что движение закрыто.
  • Помимо автомобильного движения приостановлен также и железнодорожный транспорт. Данную информацию подтвердили в Южной пригородной пассажирской компании, которая осуществляет поездки по республике. Помимо этого в Крыму остановили работу паромной переправы между Крымом и Кубанью.
  • В настоящий момент официально известно о повреждениях дорожного полотна. Данную информацию подтверждает Минтранс. До этого ряд telegram-каналов сообщал о повреждения опор моста.
  • Telegram-канал Baza передавал, что в результате ЧП погибло двое человек, а также есть один пострадавший. Эта информация носит предварительный характер. Также отмечалось, что одними из пострадавших оказались туристы из Белгородской области. Их автомобиль был поврежден из-за взрыва. Далее официально стало известно, что в ходе ЧП погибла супружеская пара, которая направлялась в Крым из Старого Оскола. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя девочка. Данную информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет RT.
  • В Темрюкском районе Краснодарского края создан оперативный штаб для помощи людям в пробке у Крымского моста после происшествия. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, передает Life.

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В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Перекрыто автомобильное движение, а также приостановлена работа железнодорожного транспорта. URA.RU приводит актуальную информацию об инциденте к настоящему моменту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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