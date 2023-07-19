В челябинском фонде капремонта ответили на претензии жильцов затопленного дома

В фонде капремонта пояснили, что еще не ремонтировали крышу над этим подъездом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Капитальный ремонт кровли над подъездом многоквартирного дома в Магнитогорске (Челябинская область), где 18 июля произошел потоп, еще не проводился. Об этом URA.RU сообщили в региональном Фонде капремонта, ответив на претензии жителей о некачественно проведенных работах.

«Работы по капремонту крыши дома №1 по улице Жукова в Магнитогорске выполняет подрядная организация ООО „Универсал“ в рамках исполнения договора от 11 апреля 2023 года. Срок окончания работ — 1 октября 2023 года. По состоянию на 19 июля подрядная организация ведет работы над 1-4 подъездами. Над подъездом № 6 работы еще не начаты», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В организации добавили, что 18 июля в шестом подъезде произошла протечка трубы ливневой канализации. По их данным, причиной стал засор мусором, происхождение которого установить невозможно.

«По состоянию на 19 июля засор устранен. При обходе помещений выявлено, что ущерб квартирам и имуществу собственников не нанесен», — пояснили URA.RU в фонде. В фонде указали, что подрядная организация в рамках исполнения пункта 13 договора заключила договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, в которые также входит ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, и/или имуществу третьих лиц вследствие выполнения подрядчиком работ.

Ранее жители подъезда №6 по улице Жукова,1 в Магнитогорске пожаловались на потоп после капитального ремонта крыши и ливневой канализации. На видео они показали потоки воды, которые затопили лестничные клетки дома.