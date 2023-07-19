В Перми выбрали подрядчика для реконструкции стадиона «Юность»

Компания «ЖБК-Строй» стала победителем конкурса на выбор подрядчика для реконструкции стадиона «Юность» в Перми. Сумма контракта составляет 1,97 млрд рублей.
«Победителем конкурса признано ООО „ЖБК-Строй“. Контракт будет заключен по начальной цене торгов — 1,97 млрд рублей», — сообщает издание Business-class. Договор уже находится на подписании.
Ремонт стадиона планируется начать в июле 2023 и закончить в ноябре 2024 года. Подрядчик демонтирует осветительные мачты, трибуны и инженерные сети.
Ранее стало известно, что стадион передадут краевому правительству из собственности муниципалитета, после чего должен начаться ремонт. Также краевые власти заключили соглашение с «Газпромом», который выделит на реконструкцию «Юности» 1,5 млрд рублей.
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